Госдума приняла в первом чтении законопроект о новом режиме закупки морской и авиатехники

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому правительственная комиссия по импортозамещению получит право утверждать все заказы для судов и авиационной техники свыше определенных сумм.

Сейчас законом предусмотрено согласование с комиссией закупок при реализации инвестпроектов, стоимость которых превышает 10 млрд рублей. Для самолетов, буровых платформ и кораблей не существует пороговой цены, что позволяет закупать аналогичные товары за рубежом. Кроме того, действие закона не распространяется на "дочек" госкомпаний.

Что предлагается законопроектом?

Новый законопроект меняет эту ситуацию. Правительство получит право определить категории продукции, в случае завышения цены на которые требуется согласие комиссии по импортозамещению на их приобретение за рубежом.

Предполагается установить стоимость не менее 2 млн рублей для строительства судов и не менее 100 млн рублей для буровых платформ, что позволит регулировать вопрос размещения заказов на зарубежных верфях, а для авиационной техники - более 1 млрд рублей.

Законопроект распространяет действующий сейчас механизм не только на естественные монополии и компании, контролируемые государством, но и на их дочерние компании в тех случаях, если доля "дочек" в материнских компаниях превышает 50%.

"Мы считаем, что надо усилить политику импортозамещения, поддерживая отечественных производителей такого рода продукции", - отметил замглавы Минфина РФ Алексей Лавров. По его словам, законопроект будет распространяться не только на закупки, но и на механизмы лизинга или фрахта, а также "на тех юрлиц, которые не обязательно участвуют в механизме господдержки через инвестпроекты, а осуществляют закупку техники".

Защитные меры в поддержку российских компаний необходимо принимать срочно, полагает первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев ("Единая Россия").

"На конец 2016 года портфель заказов гражданских судов в мире составил более 3,5 тысяч единиц. Традиционная тройка лидеров в мировом судостроении - Китай, Южная Корея и Япония, на которые приходится более 70% заказов, то есть более 2500 единиц. В то же время крупнейший российский судостроительный холдинг - Объединенная судостроительная корпорация - на конец прошлого года имел лишь более 50 судов в своем портфеле заказов. При этом, по данным Росрегистра, сопоставимое количество судов строится по заказам отечественных потребителей только в Китае", - сообщил депутат.

По информации, озвученной в сентябре на площадках Восточного экономического форума, объем этих заказов превышает $5 млрд, добавил парламентарий. "Принятие законопроекта позволит правительственной комиссии отсекать необоснованные закупки продукции машиностроения за границей, что благотворно скажется на развитии отечественных промышленных предприятий судостроительной и авиастроительной отраслей", - отметил Гутенев.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сообщал, что новый режим закупки авиационной и морской техники заработает с начала 2018 года. Как сообщили в Минпромторге, в ведомстве ожидают, что соответствующие меры господдержки российских авиапроизводителей позволят к 2030 году полностью заместить иностранную авиатехнику на российские аналоги.