Объем погрузки ПГК на Горьковской желдороге за 9 месяцев увеличился на 22%

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 октября. /ТАСС/. Объем погрузки Нижегородского филиала АО "Первая грузовая компания" (ПГК) на Горьковской железной дороге (ГЖД, филиал ОАО "РЖД") в январе-сентябре 2017 года составил 3,6 млн тонн грузов, что на 22% превышает показатель аналогичного периода 2016 года, сообщается на сайте компании. Грузооборот в отчетном периоде увеличился в 1,7 раза и составил 3,9 млрд т-км.

Доля ПГК в общем объеме погрузки на полигоне ГЖД выросла с 15% до 18%.

В частности, в отчетном периоде погрузка цемента увеличилась до 1,9 млн тонн (+59% по отношению к 2016 году), лома черных металлов - до 528 тыс. тонн (+8%), строительных грузов - до 165 тыс. тонн (+52%), сахара - 25 тыс. тонн (+70%), бумаги - до 22 тыс. тонн (+28%). Также филиал погрузил 47 тыс. тонн кокса (в аналогичный период прошлого года номенклатура не перевозилась).

Погрузка для отправки внутри страны выросла на 24%, до 3,5 млн тонн. Экспортная погрузка снизилась на 18%, до 108 тыс. тонн, основной объем грузов следовал в направлении рынков Казахстана, Латвии, Белоруссии и Азербайджана.

АО "Первая грузовая компания" - крупнейший оператор грузовых железнодорожных перевозок в России. В оперировании ПГК более 125 тыс. единиц подвижного состава, в том числе полувагонов, цистерн, платформ и вагонов иных типов.