Reuters: Gunvor будет развивать судоходный бизнес в партнерстве с другими судовладельцами

ЖЕНЕВА, 11 октября. /ТАСС/. Gunvor Group планирует расширять судоходный бизнес за счет партнерства с другими судовладельцами, сообщил Reuters основатель группы Турбьёрн Тёрнквист (Torbjorn Tornqvist).

Партнерство Тёрнквист рассматривает как способ привлечения инвестиций альтернативный продаже доли в компании, в которой ему принадлежит около 64% акций.

Глава Gunvor сообщил, что нанял Яна Андерсена (Jan Andersen), ранее возглавлявшего судоходную компанию Glencore ST Shipping, развивать судоходный бизнес группы Clearlake Shipping.

В июле Gunvor договорился с американской судоходной компанией TOP Ships о совместном приобретении двух продуктовых танкеров, затем по такой же схеме приобрел еще 10 судов, в том числе танкеры для перевозки нефтепродуктов и сжиженного газа, и планирует дальше расширять флот.

Тёрнквист признал, что это довольно рискованные инвестиции, но пообещал, что компания "будет осторожна" .

Gunvor Group Ltd - один из ведущих мировых нефтетрейдеров. Компания активно диверсифицирует свою деятельность после того, как в 2014 году Геннадий Тимченко продал 43,5% в Gunvor International B.V. С тех пор компания купила НПЗ в Европе и расширила свою деятельность в Азии.