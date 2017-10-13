Разработан законопроект об увеличении штрафа за нарушения на ж/д переездах до 5 тыс. руб.

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ внесло в правительство законопроект об увеличении до 5 тыс. рублей штрафа для водителей автотранспорта за нарушения на железнодорожных переездах. Об этом сообщил замминистра транспорта Алан Лушников на заседании коллегии Ространснадзора.
"Законопроект министерством разработан, согласован со всеми и внесен в правительство, об увеличении штрафа для водителя до 5 тыс. рублей. Надеемся, что в ближайшее время этот законопроект будет правительством рассмотрен и внесен в Государственную Думу", - сообщил он.
Вопрос об увеличении штрафа для водителей за подобного рода нарушение обсуждается с 2015 года. Тогда, правда, планировалось увеличить штраф с 1 тыс. до 30 тыс. рублей.
Как сообщалось ранее, в РЖД планировали обратиться в Минтранс, МВД и комитет Госдумы по транспорту в связи с ростом числа нарушений со стороны водителей на железнодорожных переездах. Такая мера была предпринята компанией после аварии под Владимиром: на прошлой неделе в районе станции Покров Владимирской области автобус, в котором находились 58 пассажиров, заглох на железнодорожном переезде, после чего в него врезался поезд Петербург - Нижний Новгород.