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Погрузка экспортных грузов на сети РЖД в адрес российских портов выросла на 6%Транспорт 16 октября, 12:38
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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Погрузка экспортных грузов на сети ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) в адрес российских портов в январе-сентябре 2017 года возросла на 5,9% относительно аналогичного периода прошлого года, до 215,9 млн тонн, сообщается на сайте компании.
"Увеличение произошло за счет роста погрузки угля на 10,6%, удобрений на 10,4%, зерновых грузов на 46,7%, нефтегрузов на 0,1%, бумаги на 5,6%, кокса на 62%", - говорится в сообщении.
В структуре экспортного грузопотока 48% составляет уголь, 27% - нефть, 8% - черные металлы, 7% - удобрения, 2% - зерновые грузы.
Погрузка экспортных грузов в порты Северо-Запада составила 89,7 млн тонн (+8,3% к уровню 2016 года). В адрес портов Юга погружено 56,3 млн тонн (+7,6%). Погрузка в адрес портов Дальнего Востока составила 69,6 млн тонн (+2,1%).