Грузоперевозчики в сентябре зарегистрировали свыше 9 тыс. большегрузов в системе "Платон"

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Количество зарегистрированных в системе "Платон" транспортных средств массой более 12 тонн за сентябрь увеличилось на 9 тыс. и составило более 909 тыс., говорится в пресс-релизе Министерства транспорта РФ.
"В дорожный фонд с помощью системы "Платон" собрано 34,7 млрд рублей. За счет этих средств отремонтировано более тысячи километров дорог, возводятся и ремонтируются 30 мостов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря собранным средствам ранее запланированного срока был открыт Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону, возобновлено сообщение по мосту участка трассы М5 "Урал" под Рязанью и возведенной переправе через реку Цикарку в Закаменском районе Бурятии. Также продолжается строительство Гоголевского путепровода в Петрозаводске, моста через Волгу в Дубне и Фрунзенского моста в Самаре.
"Платон" - государственная система взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, введена на территории России с 15 ноября 2015 г. Тариф "Платона" с 15 апреля 2017 г. составляет 1,9 руб./км.