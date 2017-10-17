ПГК за 9 месяцев увеличила объем перевозки сборных грузов на МЖД на 17%

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Московский филиал АО "Первая грузовая компания" (ПГК) по итогам января-сентября 2017 года перевез 246 тыс. тонн сборных грузов, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении компании.
Грузооборот в указанном сегменте вырос на 8% и составил 736 млн т-км.
Как отметили в компании, росту показателей способствовало расширение сервиса ускоренных маршрутов - в этом году филиал отправил поезд по второй выделенной нитке графика направлением на Новосибирск, а также увеличение объемов погрузки одного из ключевых партнеров компании на МЖД - группы компаний "Транспортно-экспедиционная сеть" (ТЭС).
"Четкое соблюдение графика движения поезда по ускоренному маршруту позволяет детально спланировать отправку и получение груза от Екатеринбурга до Иркутска и выстроить стабильную работу с грузовладельцем в долгосрочной перспективе. Кроме того, мы отдаем предпочтение ПГК перед автомобильным транспортом из-за гибких ставок в рамках нашего контракта. В дальнейшем мы планируем увеличить объем перевозок сборных грузов на 10-12% за счет открытия новых направлений и расширения компетенций в области транспортной логистики", - подчеркнул генеральный директор группы ТЭС Аркадий Косой.
В январе-августе объем внутренних перевозок сборных грузов вырос на 15% и составил 229 тыс. тонн. Основная часть грузопотока шла в направлении предприятий Урала и Сибири.
Объем экспортных перевозок увеличился на 60%, до 17 тыс. тонн. Грузы отправлялись в крытом подвижном составе и полувагонах в адрес потребителей Средней Азии и Белоруссии.