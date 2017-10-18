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РЖД с начала 2017 года привлекли свыше 12 млн тонн дополнительных грузов

Экономика и бизнес Транспорт
18 октября, 14:26 UTC+3

Более 7,5 млн тонн грузов компания привлекла за счет улучшения сервиса, еще свыше 4,55 млн тонн грузов - за счет гибкой тарифной политики

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. РЖД по итогам января-сентября 2017 года удалось привлечь на железнодорожный транспорт более 12 млн тонн дополнительных грузов, говорится в сообщении компании.

В частности, как отметил директор по коммерческой деятельности ОАО "РЖД" - генеральный директор Центра фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО) Алексей Шило, более 7,5 млн тонн грузов компания привлекла за счет улучшения сервиса, еще свыше 4,55 млн тонн грузов - за счет гибкой тарифной политики - "тарифного коридора" и предоставления скидок на отдельных направлениях.

Выступая в рамках панельной дискуссии "Ориентация на клиента в железнодорожной отрасли: реалии и вызовы, как им противостоять", состоявшейся на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи, Алексей Шило подчеркнул, что в настоящее время работа компании направлена на повышение клиентоориентированности, формирование новых логистических продуктов и развитие современных клиентских сервисов, что в конечном итоге способствует привлечению на железную дорогу дополнительных грузов.

По его словам, для небольших клиентов холдинг предлагает услуги бронирования вагономест в поездах. Это позволяет использовать преимущества технологии, при которой небольшие партии грузов собираются в поезд, который идет большое расстояние без переработки. Что касается крупных клиентов, то для них внедрена услуга "парковки", когда клиенты могут разместить свой подвижной состав на инфраструктуре ОАО "РЖД" в ожидании формирования судовой партии, услуги следования грузовых поездов по специальному расписанию, доставки точно в срок.

"Мы понимаем, что живем в век цифровых технологий, без них невозможно двигаться дальше. У нас есть свое подобие Uber - в этом году запущена электронная торговая площадка "Грузовые перевозки", на которой оказывается комплексная услуга перевозки груза. Мы и дальше будем развивать эту площадку: здесь будут и логистические услуги, и услуги терминально-складского комплекса", - отметил Алексей Шило.

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