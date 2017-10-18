Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.10:
$ 57.27
€ 67.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пассажиропоток аэропорта Нальчика к концу года может вырасти до 240 тыс. человек

Экономика и бизнес Транспорт
18 октября, 16:06 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 18, октября. /ТАСС

Руководством аэропорта совместно с авиакомпанией "Победа" планируется заключение договора об увеличении количества рейсов - до двух ежедневно

Поделиться
Материал из 1 страницы

НАЛЬЧИК, 18 октября. /ТАСС/. Пассажиропоток международного аэропорта Нальчик до конца текущего года может вырасти до 240 тыс. человек, втрое превысив показатели 2015 года. Об этом в среду на совещании по вопросам разработки стратегии развития внутреннего и въездного туризма СКФО на период до 2035 года сообщил заместитель гендиректора аэропорта Хасанби Шибзухов.

"Пассажиропоток в середине 2015 года составлял порядка 80 тыс. человек в год. В ближайшее время - год-два - мы перейдем рубеж более 300 тыс. К концу [2017] года, если ничего меняться не будет, мы рубеж в 240 тыс. пройдем", - сказал он.

По его словам, руководством аэропорта совместно с авиакомпанией "Победа" планируется заключение договора об увеличении количества рейсов - до двух ежедневно. "Мы с 30 октября планируем возобновить еженедельный рейс на Питер и запустить два рейса - понедельник и четверг", - сказал Шибзухов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Разгерметизация на "Союзе МС-02" не повлияла на жизнеобеспечение экипажа
2
В Москве прошла гражданская панихида по Дмитрию Марьянову
3
Москву ждут похолодание, снег и гололед
4
Пенсии в 2018 году планируется проиндексировать на уровень выше инфляции за 2017 год
5
Замглавы финансово-экономического управления ФСИН задержана по делу Коршунова
6
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
7
Кабмин утвердил календарь переноса выходных на 2018 год
Темы дня
Новости партнеров
Реклама