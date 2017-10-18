Пассажиропоток аэропорта Нальчика к концу года может вырасти до 240 тыс. человек

НАЛЬЧИК, 18 октября. /ТАСС/. Пассажиропоток международного аэропорта Нальчик до конца текущего года может вырасти до 240 тыс. человек, втрое превысив показатели 2015 года. Об этом в среду на совещании по вопросам разработки стратегии развития внутреннего и въездного туризма СКФО на период до 2035 года сообщил заместитель гендиректора аэропорта Хасанби Шибзухов.

"Пассажиропоток в середине 2015 года составлял порядка 80 тыс. человек в год. В ближайшее время - год-два - мы перейдем рубеж более 300 тыс. К концу [2017] года, если ничего меняться не будет, мы рубеж в 240 тыс. пройдем", - сказал он.

По его словам, руководством аэропорта совместно с авиакомпанией "Победа" планируется заключение договора об увеличении количества рейсов - до двух ежедневно. "Мы с 30 октября планируем возобновить еженедельный рейс на Питер и запустить два рейса - понедельник и четверг", - сказал Шибзухов.