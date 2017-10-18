Росстат: грузооборот транспорта в России за 9 месяцев вырос на 6,8%

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Грузооборот транспорта в России в январе-сентябре 2017 года на 6,8% вырос по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года и составил 4 трлн 050,7 млрд тонно-км, говорится в оперативном докладе Росстата.

В частности, грузооборот железнодорожного транспорта увеличился на 6,6% - до 1 трлн 847,1 млрд тонно-км, автомобильного транспорта - на 3,7%, до 176,2 млрд тонно-км. Грузооборот трубопроводного транспорта вырос на 7,3% и достиг 1 трлн 933,1 млрд тонно-км.

Грузооборот морского транспорта за отчетный период увеличился на 10,8%, до 35,7 млрд тонно-км, внутреннего водного транспорта - не изменился и составил 53 млрд тонно- км. Грузооборот воздушного транспорта возрос на 19,8% и достиг 5,6 млрд тонно-км.