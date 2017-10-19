Грузооборот порта Ливадия в Приморье после модернизации вырастет в 4 раза, до 20 тыс. тонн

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ВЛАДИВОСТОК, 19 октября. /ТАСС/. Резидент свободного порта Владивосток компания "Порт Ливадия" завершает модернизацию грузового терминала в порту Находка, которая позволит увеличить грузооборот в 4 раза - до 20 тысяч тонн в месяц. Для этого инвестор приобрел новые портальные краны, построил железнодорожный путь и готовится укрепить причал, стоимость проекта превысила 137 млн рублей, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.
"На территории порта Находка идет подготовка к установке буронабивных свай для укрепления 140-метрового причала. Это лишь часть инвестиционного проекта, завершить который ООО "Порт Ливадия" планирует в декабре 2017 года. Четырехкратное повышение грузооборота одного из грузовых терминалов Находкинской морской торговой гавани стало главной целью компании, получившей в сентябре 2016 года статус резидента территории свободного порта Владивосток. К модернизации существующего терминала Ливадия, которая позволит увеличить производительность с 5 тыс. до 20 тыс. тонн в месяц, резидент приступил еще год назад", - говорится в сообщении.
За год инвестор купил три портальных крана, два мультидокера грузоподъемностью 10 тонн, бортовой грузовик с манипулятором и грейфер, а также построил линейный объект железнодорожного пути. Специалисты завершают бетонирование земельного участка площадью 2,5 гектара, предназначенного для хранения и перевалки грузов. Реализация проекта, стоимость которого превысила 137 млн рублей, позволит вести в Ливадии перевалку как металлолома, так и навалочных грузов. За счет использования новой благоустроенной площадки для хранения грузов и применения современной техники Ливадийский терминал увеличил перевалку грузов до 240 тысяч тонн в год.
"В июле была получена лицензия на осуществление погрузо-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте в морских портах, благодаря чему мы уже приступили к перевалке угля", - цитируются в сообщении слова генерального директора компании "Порт Ливадия" Василия Васильева.