Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.10:
$ 57.27
€ 67.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Грузооборот порта Ливадия в Приморье после модернизации вырастет в 4 раза, до 20 тыс. тонн

Экономика и бизнес Транспорт
19 октября, 10:21 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 19, октября. /ТАСС

Реализация проекта, стоимость которого превысила 137 млн рублей, позволит вести перевалку как металлолома, так и навалочных грузов

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 19 октября. /ТАСС/. Резидент свободного порта Владивосток компания "Порт Ливадия" завершает модернизацию грузового терминала в порту Находка, которая позволит увеличить грузооборот в 4 раза - до 20 тысяч тонн в месяц. Для этого инвестор приобрел новые портальные краны, построил железнодорожный путь и готовится укрепить причал, стоимость проекта превысила 137 млн рублей, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

"На территории порта Находка идет подготовка к установке буронабивных свай для укрепления 140-метрового причала. Это лишь часть инвестиционного проекта, завершить который ООО "Порт Ливадия" планирует в декабре 2017 года. Четырехкратное повышение грузооборота одного из грузовых терминалов Находкинской морской торговой гавани стало главной целью компании, получившей в сентябре 2016 года статус резидента территории свободного порта Владивосток. К модернизации существующего терминала Ливадия, которая позволит увеличить производительность с 5 тыс. до 20 тыс. тонн в месяц, резидент приступил еще год назад", - говорится в сообщении.

За год инвестор купил три портальных крана, два мультидокера грузоподъемностью 10 тонн, бортовой грузовик с манипулятором и грейфер, а также построил линейный объект железнодорожного пути. Специалисты завершают бетонирование земельного участка площадью 2,5 гектара, предназначенного для хранения и перевалки грузов. Реализация проекта, стоимость которого превысила 137 млн рублей, позволит вести в Ливадии перевалку как металлолома, так и навалочных грузов. За счет использования новой благоустроенной площадки для хранения грузов и применения современной техники Ливадийский терминал увеличил перевалку грузов до 240 тысяч тонн в год.

"В июле была получена лицензия на осуществление погрузо-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте в морских портах, благодаря чему мы уже приступили к перевалке угля", - цитируются в сообщении слова генерального директора компании "Порт Ливадия" Василия Васильева.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Хозсуд Украины разрешил взыскать $6,7 млрд штрафа со всего имущества "Газпрома"
2
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
3
Порошенко отказался принять делегацию протестующих из-за ее состава
4
В Москве задержан подозреваемый в убийстве из-за конфликта на дороге
5
СМИ: КНДР пообещала нанести по США "невероятный и неожиданный" удар
6
Биография Дмитрия Пескова
7
Брэнсон рассказал, как Обама использовал красную кнопку на столе Овального кабинета
Темы дня
Новости партнеров
Реклама