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"Новатэк" намерен использовать при реализации СПГ-проектов танкеры, произведенные в России

Экономика и бизнес Транспорт
19 октября, 17:45 UTC+3 ВЕРОНА ВЕРОНА 19, октября. /ТАСС

Это позволит снизить стоимость логистики

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ВЕРОНА, 19 октября. /ТАСС/. "Новатэк" планирует использовать на своих проектах по сжижению природного газа (СПГ) танкеры, которые будут построены в России. Об этом сказал глава "Новатэка" Леонид Михельсон, выступая на Х Евразийском экономическом форуме в Вероне.

"В России создаются мощности по строительству танкеров, которые будут использоваться на наших проектах. Это позволит снизить стоимость логистики", - сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин, говорил, что нефтяные компании должны увеличивать число заказов на дальневосточной судоверфи "Звезда", ее потенциал позволяет принимать эти заказы.

На базе завода "Звезда" в Большом Камне с 2009 года создается первая в России верфь крупнотоннажного судостроения мощностью переработки до 330 тыс. тонн стали в год, на основе проекта запущена территория опережающего развития "Большой Камень". В ближайшие годы здесь должна появиться крупнейшая в России верфь гражданского судостроения, способная выпускать целую линейку средне- и крупнотоннажных судов и морской техники, включающей танкеры, газовозы, элементы буровых платформ, суда снабжения и сейсморазведки.

В начале сентября Путин принял участие в церемонии закладки четырех многофункциональных судов снабжения, которые будут построены на судостроительном комплексе "Звезда" по заказу компании "Роснефть". Эти суда получили имена "Владимир Мономах", "Александр Невский", "Екатерина Великая" и "Святая Мария".

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