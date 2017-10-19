"Новатэк" намерен использовать при реализации СПГ-проектов танкеры, произведенные в России

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ВЕРОНА, 19 октября. /ТАСС/. "Новатэк" планирует использовать на своих проектах по сжижению природного газа (СПГ) танкеры, которые будут построены в России. Об этом сказал глава "Новатэка" Леонид Михельсон, выступая на Х Евразийском экономическом форуме в Вероне.
"В России создаются мощности по строительству танкеров, которые будут использоваться на наших проектах. Это позволит снизить стоимость логистики", - сказал он.
Ранее президент России Владимир Путин, говорил, что нефтяные компании должны увеличивать число заказов на дальневосточной судоверфи "Звезда", ее потенциал позволяет принимать эти заказы.
На базе завода "Звезда" в Большом Камне с 2009 года создается первая в России верфь крупнотоннажного судостроения мощностью переработки до 330 тыс. тонн стали в год, на основе проекта запущена территория опережающего развития "Большой Камень". В ближайшие годы здесь должна появиться крупнейшая в России верфь гражданского судостроения, способная выпускать целую линейку средне- и крупнотоннажных судов и морской техники, включающей танкеры, газовозы, элементы буровых платформ, суда снабжения и сейсморазведки.
В начале сентября Путин принял участие в церемонии закладки четырех многофункциональных судов снабжения, которые будут построены на судостроительном комплексе "Звезда" по заказу компании "Роснефть". Эти суда получили имена "Владимир Мономах", "Александр Невский", "Екатерина Великая" и "Святая Мария".