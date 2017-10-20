СМИ: РЖД оценили второй этап проекта БАМ-Транссиб почти в 500 млрд рублей

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МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) оценило проект второго этапа модернизации Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссиба с 2018 до 2025 г. почти в 500 млрд рублей, сообщает газета "Ведомости".
"Если грузопоток вырастет в сравнении с 2012 г. в 1,9 раза (до 172,8 млн т), то модернизация потребует 493 млрд руб. (это базовый сценарий), а если перевозки вырастут в 2,2 раза, до 184,8 млн т, инвестиции оцениваются в 652,3 млрд руб.", - пишет газета со ссылкой на материалы РЖД.
Однако, как отметил источник в компании, окончательной оценки экономической эффективности проекта пока нет.
Газета "Коммерсантъ" также сообщает, что базовый сценарий развития БАМа и Транссиба потребует 493 млрд рублей, однако отмечает, что работы по проекту начнутся в 2019 году "путем приближения финансирования за счет ФНБ. В августе президент РФ Владимир Путин поручил сдвинуть выделение 50 млрд рублей из ФНБ, предназначенных для развития полигона, с 2019 на 2018 год, в 2017 году финансирование проекта должно составить 100 млрд рублей.
"По оценке ОАО "РЖД", инвестиции в БАМ-2 в 2019-2023 годах должны составить 493,2 млрд руб. Это позволит построить 1,5 тыс. км дополнительных главных путей, два разъезда, реконструировать 28 станций, обход Северомуйского тоннеля, электрифицировать участок Волочаевка-Комсомольск- Ванино и усилить устройства тягового электроснабжения на Транссибе. Этот проект рассчитан на грузовую базу в 178,7 млн тонн (сейчас около 94 млн тонн - прим. "Ъ"). Чтобы увеличить ее еще на 30 млн тонн, нужно дополнительно 330 млрд рублей", - пишет газета.