РЖД направит 13 млрд рублей на модернизацию 15 вокзалов и 22 платформ

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МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. ОАО "РЖД" ведет работы по реконструкции и ремонту на 15 вокзалах и 22 платформах. Общий объем средств, направленных на выполнение проектов, составляет 12,8 млрд рублей, следует из сообщения, опубликованного на сайте компании.
До конца текущего года после реконструкции в эксплуатацию будет введено 5 железнодорожных вокзалов в городах Черепаново, Могоча, Рузаевка, Саранск и Когалым. Также планируется обновить 17 платформ на вокзальных комплексах в городах-организаторах матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.
На остальных объектах работы по реконструкции будут завершены в 2018-2019 годах, отмечается в сообщении.
ОАО "РЖД" совместно с проектными институтами железнодорожного транспорта создан новый стандарт строительства пассажирских платформ, который позволяет экономить до 20% финансовых средств, а срок службы составляет более 50 лет.