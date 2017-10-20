Alstom запустил производство электровозов в Индии

НЬЮ-ДЕЛИ. 20 октября. /ТАСС/. Alstom запустил производство электровозов на заводе в индийском городе Мадхепур, говорится в сообщении компании.

В Индии Alstom планирует выпускать адаптированные для работы на индийской сети локомотивы Prima T8 (WAG12).

Первые два корпуса уже прибыли в Мадхепур и вскоре будут установлены и собраны. Поставка первого локомотива ожидается в начале следующего года.

Согласно условиям соглашения, стоимость которого составляет 199 млрд рупий ($3 млрд), подписанного в 2015 году, Alstom поставит Индийским железным дорогам 800 электровозов. Первые пять локомотивов поступят заказчику к 2019 году, еще 35 единиц - к 2020 году, 60 единиц - в 2021 году и далее по 100 локомотивов каждый год. Компания также построит два депо для технического обслуживания локомотивов в городах Сахаранпур и Нагпур.

В 2015 году Индийские железные дороги также заключили соглашение на поставку локомотивов с американской компанией GE. Стоимость контракта - $2,5 млрд. Согласно его условиям, компания должна в течение 11 лет поставить 1 тыс. дизельных тепловозов.

Однако Индия приняла решение полностью электрифицировать железнодорожную сеть к 2022 году. В связи с этим компания может пересмотреть договоренности с GE, которая не производит электрические локомотивы. Индия ищет способы выполнить контракт, не отказываясь от планов электрификации.