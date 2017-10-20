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Перевозки международных грузов на ДВЖД за девять месяцев 2017 года выросли на 40,9%

Экономика и бизнес Транспорт
20 октября, 17:36 UTC+3

В январе-сентябре Дальневосточная железная дорога перевезла 11,6 млн тонн таких грузов

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МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. На Дальневосточной железной дороге (ДВЖД, филиал ОАО "РЖД") в январе-сентябре 2017 года перевезено 11,6 млн тонн международных грузов, что на 40,9% выше аналогичного показателя за прошлый год (8,2 млн тонн), сообщает служба корпоративных коммуникаций магистрали.

Через российско-китайский погранпереход Махалино - Хуньчунь экспортировано 2,1 млн тонн грузов (+66,3%). Экспорт через железнодорожный переход Гродеково - Суйфэньхэ составил 7,4 млн тонн (+27,6%).

Перевозки импортных грузов через пункт пропуска Гродеково увеличились на 59,4%, до 176 тыс. тонн. В январе- сентябре через переход Суйфэньхэ - Гродеково в транзитном сообщении проследовало 5 тыс. 984 TEU (рост в 4,6 раза).

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