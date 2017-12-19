Большой порт Петербург в январе-ноябре возглавил рейтинг портов по перевалке сухих грузов

МОСКВА, 19 декабря./ТАСС/. Морские порты РФ перевалили по итогам января-ноября 2017 года 339,32 млн тонн сухих грузов, что на 10,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего за 11 месяцев грузооборот портов составил 716,75 млн тонн (+9%).

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На основании данных Ассоциации морских торговых портов ТАСС составил рейтинг портов и стивидорных компаний России по перевалке сухих грузов.

По итогам января-ноября 2017 года лидирующую позицию среди портов занимает Большой порт Санкт-Петербург с показателем 41,92 млн тонн (+10,1%). Среди стивидорных компаний первое место заняло ПАО "НМТП" с оборотом 26,61 млн тонн (+14,7%).

Порт Усть-Луга, нарастив перевалку сухих грузов на 27,1%, до 35,69 млн тонн, поднялся с 4-й позиции рейтинга по итогам января-ноября 2016 года на 3-ю, опередив порт Восточный с оборотом 33,55 млн тонн (+2,4%). Порт Кавказ поднялся с 7-й на 6-ю позицию, перевалив 21,07 млн тонн (+9,5%). Порт Ростов-на-Дону в отчетном периоде вошел в топ-10, нарастив перевалку сухих грузов на 15,4%, до 9,86 млн тонн.

Стивидорная компания "Ростерминалуголь" (порт Усть- Луга) поднялась на 2-ю позицию с 4-ой, увеличив перевалку сухих грузов на 38,8%, до 22,75 млн тонн. ЗАО "Контейнерный терминал Санкт-Петербург" по итогам января-ноября 2016 года находилось на 11-й позиции рейтинга. В отчетном периоде, нарастив перевалку сухих грузов на 26,6%, до 8,19 млн тонн, компания поднялась на 7-ю позицию. АО "Балтийский Балкерный терминал" (порт Санкт-Петербург) поднялось с 13-й позиции по итогам января-ноября 2016 года на 8 с оборотом 7,14 млн тонн (+23,7%). ООО "Морская дирекция" (порт Кавказ) - с 12-й на 10-ю - 6,67 млн тонн (+3,7%).

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ОАО "Восточный порт" (порт Восточный) опустилось со 2-й позиции на 3-ю, перевалив 21,15 млн тонн (-2,1%), ЗАО "Дальтрансуголь" (порт Ванино) - с 3-й на 4-ю - 17,42 млн тонн (-2,2%), ОАО "Ванинский МТП" (порт Ванино) - с 7-й на 9-ю - 6,74 млн тонн (-8,4%). ОАО "Морской порт Санкт-Петербург", АО "Торговый порт Посьет" и АО "Туапсинский МТП", занимавшие в январе-ноябре 8-ю, 9-ю и 10-ю позиции соответственно, в отчетном периоде вышли из топ-10.

Наибольший рост перевалки сухих грузов в январе-ноябре 2017 года показали порты: Беринговский - в 4 раза, до 213,7 тыс. тонн, Кандалакша - в 2 раза, до 1,46 млн тонн, Невельск - на 70%, до 1,64 млн тонн, а также стивидорные компании: ООО "Феникс" (порт Санкт-Петербург) - в 2,3 раза, до 1,2 млн тонн, ФГУП "Калининградский морской рыбный порт" (порт Калининград) - в 2,2 раза, до 240,4 тыс. тонн, СФ ООО "АВАЛ" "Стивидорная компания "Авлита" (порт Севастополь) - в 2,5 раза, до 496,6 тыс. тонн.

Наибольшее снижение перевалки отмечено в портах: Диксон - на 66,2%, до 7,9 тыс. тонн, Охотск - на 59,3%, до 59,8 тыс. тонн, Феодосия - на 40,2%, до 76,6 тыс. тонн, а также в стивидорных компаниях, таких как: ООО СК "Стрелецкое" (порт Астрахань) - на 71%, до 40,2 тыс. тонн, ООО "КГС-МОЛ" (порт Темрюк) - на 73,2%, до 96,2 тыс. тонн.

По итогам января-ноября 2017 года первой десяткой портов перевалено 256,76 млн тонн сухих грузов (+10,4%), что составляет 75,7% совокупного объема. Первой десяткой стивидорных компаний перевалено 140,05 млн тонн (+9,5%), что составляет 41% общей перевалки сухих грузов.