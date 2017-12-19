Грузооборот морских терминалов "Транснефть" за 11 месяцев вырос на 1,2%, до 125 млн тонн

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Грузооборот морских терминалов холдинга "Транснефть", на долю которого приходится до 17,4% совокупного грузооборота портов РФ, по итогам января-ноября 2017 года составил 125,03 млн тонн (+1,2% к январю-ноябрю 2016 года).

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В частности, по данным Ассоциации морских торговых портов РФ, на основе которых ТАСС подготовил рейтинг, грузооборот ООО "Транснефть - Порт Козьмино", входящего в холдинг, составил 29,11 млн тонн (+0,3%), ООО "Невская трубопроводная компания" - 30,34 млн тонн (+10,6%).

Группа "Сумма" занимает второе место по грузообороту среди холдингов - 10,1% грузооборота РФ или 72,38 млн тонн (+0,3%).

Грузооборот группы НМТП разделен равными долями - в данном случае 65,57 млн тонн - между "Транснефтью" и группой "Сумма". При этом на долю группы НМТП приходится 52,4% совокупного грузооборота "Транснефти" и 90,6% грузооборота группы "Сумма".

Третье место по итогам января-ноября занимает оборот стивидоров холдинга "Кузбассразрезуголь", который увеличился на 15,5%, до 43,9 млн тонн. Доля холдинга в структуре грузооборота портов РФ выросла на 0,3 пр.п., до 6,1%. АО "Восточный порт" перевалило 21,6 млн тонн угля (-2,1%), АО "Ростерминалуголь" - 22,75 млн тонн (+38,8%).

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Совокупный грузооборот стивидоров холдинга СУЭК за отчетный период составил 36,83 млн тонн (+0,5%). Доля холдинга составляет 5,1% грузооборота РФ. Перевалка грузов ЗАО "Дальтрансуголь" за отчетный период достигла 17,42 млн тонн (-2,2%), ПАО "Мурманский МТП" - 14,34 млн тонн (+5,1%).

Рост грузооборота терминалов UCL Port составил 5,8%, до 32,6 млн тонн, Global Ports - на 7,3%, до 17,47 млн тонн, Delo Ports - на 25,5%, до 6,87 млн тонн, "Гленкор" - на 33,9%, до 4,16 млн тонн, "Трансбункер" - на 2,4%, до 2,42 млн тонн, "Роснефть" - на 2,2%, до 15,87 млн тонн, ГУП РК "КМП" - на 3,9%, до 5,01 млн тонн.

Грузооборот стивидоров холдинга "Мечел" сократился на 5,9%. до 8,08 млн тонн. По итогам января-ноября снижение грузооборота отмечено также у стивидоров холдинга "Лукойл" - на 4,4%, до 10,67 млн тонн, "Росморпорт" на 24,9%, до 4,17 млн тонн, "Норникель" - на 4,4%, до 3,05 млн тонн, ННК - на 13,4%, до 2,15 млн тонн.

Доля UCL Port составляет 4,5%, Global Ports - 2,4%, Роснефти - 2,2% (-0,1 пр.п.) совокупного грузооборота РФ.