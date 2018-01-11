Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.01:
$ 57
€ 68.06
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В 2018 году грузооборот морского порта Азов может вырасти на 5-7%

Экономика и бизнес Транспорт
11 января, 14:12 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 11, января. /ТАСС

По словам капитана порта Владимира Брагина, рост грузооборота может быть связан с увеличением перевалки зерновых из-за высокого урожая по Ростовской области и в целом по стране

Поделиться
Материал из 1 страницы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 января. /ТАСС/. Грузооборот морского порта Азов в Ростовской области может вырасти в 2018 году на 5-7% за счет перевозки зерновых, сообщил ТАСС в четверг капитан морского порта Владимир Брагин.

"В 2018 году грузооборот ожидается не ниже 2017 года, с возможным увеличением на 5-7% в зависимости от урожая зерновых", - сказал он.

По его словам, в 2017 году общий грузооборот порта вырос по сравнению с 2016 годом на 14,6% и составил почти 11,2 млн тонн, из них 3,8 млн тонн экспортных грузов, 358 тыс. тонн - импортных, около 4,4 млн тонн - каботажных, 2,6 млн тонн - транзитных.Также вырос объем перевалки грузов терминалами порта на 28,2% - до 8,6 млн тонн - по сравнению с 2016 годом. (6,6 млн тонн). Такое изменение, по словам капитана порта, вызвано увеличением перевалки зерновых из-за высокого урожая по области и в целом по России, а также вводом в эксплуатацию нового зернового терминала ООО "Агропорт "Устье Дона".

Через акваторию морского порта Азов в 2017 году проследовало более 16 тыс. судов (рост более чем на 10% по сравнению с 2016 годом).

Морской порт Азов расположен в устье реки Дон и работает в условиях круглогодичной навигации. Он позволяет доставлять грузы в центральную часть России, на Урал и в Среднюю Азию. В порту действуют 10 стивидорных компаний, крупнейшая - ООО "Азовский морской порт".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ростовская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
В Москве построят новые линии наземного метро
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Против экс-главы Марий Эл возбуждено дело за незаконное хранение боеприпасов
2
Биография народного артиста РСФСР Михаила Державина
3
Слуцкий: Россия не будет подавать заявку на участие в ПАСЕ в 2018 году
4
Руководителей рязанского кардиодиспансера уволили из-за видео с новогодним застольем
5
Россия не будет направлять свою делегацию на январскую сессию ПАСЕ
6
СК РФ не нашел подтверждений версии взрыва на борту Ту-154
7
Неотразимый удар секретной "Булавы"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама