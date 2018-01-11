В 2018 году грузооборот морского порта Азов может вырасти на 5-7%

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 января. /ТАСС/. Грузооборот морского порта Азов в Ростовской области может вырасти в 2018 году на 5-7% за счет перевозки зерновых, сообщил ТАСС в четверг капитан морского порта Владимир Брагин.

"В 2018 году грузооборот ожидается не ниже 2017 года, с возможным увеличением на 5-7% в зависимости от урожая зерновых", - сказал он.

По его словам, в 2017 году общий грузооборот порта вырос по сравнению с 2016 годом на 14,6% и составил почти 11,2 млн тонн, из них 3,8 млн тонн экспортных грузов, 358 тыс. тонн - импортных, около 4,4 млн тонн - каботажных, 2,6 млн тонн - транзитных.Также вырос объем перевалки грузов терминалами порта на 28,2% - до 8,6 млн тонн - по сравнению с 2016 годом. (6,6 млн тонн). Такое изменение, по словам капитана порта, вызвано увеличением перевалки зерновых из-за высокого урожая по области и в целом по России, а также вводом в эксплуатацию нового зернового терминала ООО "Агропорт "Устье Дона".

Через акваторию морского порта Азов в 2017 году проследовало более 16 тыс. судов (рост более чем на 10% по сравнению с 2016 годом).

Морской порт Азов расположен в устье реки Дон и работает в условиях круглогодичной навигации. Он позволяет доставлять грузы в центральную часть России, на Урал и в Среднюю Азию. В порту действуют 10 стивидорных компаний, крупнейшая - ООО "Азовский морской порт".