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Количество контейнерных поездов между Китаем и Европой превысило 3,27 тыс. рейсов

Экономика и бизнес Транспорт
18 января, 15:44 UTC+3

На будущий год China Railway прогнозирует рост трафика до четырех тысяч рейсов

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ПЕКИН, 18 января. /ТАСС/. Количество контейнерных поездов, прошедших по сети маршрутов, связывающих Китай и Европу, превысило в прошлом году 3,27 тыс. рейсов, сообщает Xinhua со ссылкой на данные, опубликованные China Railway Corporation.

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Количество рейсов за прошлый год составило 52% от совокупного трафика за весь период с начала запуска сервиса в 2011 году (6,24 тыс. рейсов). На 2018 год China Railway прогнозирует рост трафика до четырех тыс. рейсов.
Число клиентов, которые попробовали доставку из Азии в Европу по железной дороге, растет, и начинает активно распространяться практика заключения долгосрочных контрактов на перевозки по маршруту, что позволяет грузовладельцам фиксировать ставки, отметил в интервью Journal of Commerce курирующий в Panalpina развитие железнодорожных перевозок в Европе Славомир Кржисков.
Формирование ставки на любом виде транспорта всегда является сложным процессом, но на железнодорожных маршрутах Китай-Европа его еще более усложняет ряд факторов, не зависящих от экспедиторов. В том числе, отмечает Кржисков, контейнерные поезда в Китае субсидируются властями регионов, через которые проходит их маршрут. При этом размеры этих субсидий определяются в ходе переговоров с операторами каждого маршрута по отдельности.
Далее процесс осложняет то обстоятельство, что маршруты контейнерных поездов проходят через несколько стран, включая Китай, Казахстан, Россию, Белоруссию, Польшу и Германию, где также действуют различные субсидии.
Также он отмечает, что уровень ставок может меняться при запуске новых маршрутов поездов и изменении частоты отправлений.

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