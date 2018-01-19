Аэропорт Шереметьево в 2017 году обработал свыше 325 тыс. тонн грузов

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Московский аэропорт Шереметьево по итогам 2017 года обработал свыше 290 тыс. тонн грузов, что на 27,3% больше по сравнению с 2016 годом. Объем обработанной почты увеличился на 43,8% и составил 35 тыс. тонн, сообщает пресс-служба аэропорта. Доля Шереметьево среди аэропортов Московского авиаузла составила свыше 60%.

Крупнейший оператор аэропорта "Москва Карго" увеличил объем обработанных грузов МВЛ в годовом сопоставлении на 55,7%, их доля в общем обороте компании составила порядка 64,6%. При этом объем трансферных грузов МВЛ вырос на 68,6%, объем импорта МВЛ - на 42%.

Основными внешними направлениями, на которые пришлось свыше 50% всего грузопотока, являются Китай, Германия, Нидерланды, Италия, Франция и США. Наибольший рост объема грузоперевозок по экспорту и транзиту в 2017 году был зафиксирован на направлениях: Чжэнчжоу (CGO), Нью-Йорк (JFK), Лондон (LHR) и Чэнду (CTU). По импорту и транзиту по итогам 2017 г. главными направлениями стали: Дели (DEL), Ханой (HAN), Осло (OSL) и Брюссель (BRU).

На внутренних направлениях основной грузопоток традиционно приходится на Дальний Восток (Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск и Петропавловск-Камчатский).

Как отмечается пресс-служба аэропорта, значительный рост грузооборота в Шереметьево обусловлен общемировой тенденцией увеличения объема грузоперевозок. Главными факторами роста являются: экономический рост в Европе и мире, повышение потребительской активности и увеличение объемов интернет-торговли. По данным ИАТА, мировой объем грузов, перевезенных воздушным транспортом, за 11 месяцев 2017 г. увеличился на 9,7%, показав наивысший рост с 2010 года, и почти в три раза превзошел средние темпы роста отрасли за последние 10 лет (3,3%).

Председатель Совета Директоров АО "МАШ" Александр Пономаренко подчеркнул: "Значительный рост грузооборота в аэропорту Шереметьево и растущие потребности грузовых авиакомпаний, обусловленные общемировой тенденцией увеличения объема грузоперевозок, определяют цели стратегического развития Международного аэропорта Шереметьево: стать глобальным грузовым хабом Европы. Эту амбициозную задачу мы решаем вместе с нашими ключевыми партнерами: базовым перевозчиком ПАО "Аэрофлот", грузовой компанией "Волга-Днепр" и другими грузовыми операторами. К 2024 году мы рассчитываем ежегодно обрабатывать более 700 тыс. тонн грузов. Для этого уже в 2018 г. мы приступаем к проектированию и строительству второй очереди нового грузового терминала, рассчитанного на обработку дополнительно 380 тыс. тонн грузов в год".

Первая очередь грузового комплекса была введена в коммерческую эксплуатацию в конце 2017 года. Его площадь составляет 42,3 тыс. кв. м, мощность - 380 тыс. тонн грузов в год. Комплекс располагает 13 конвейерными линиями с выходом на аэродром, 29 пунктами приема/выдачи грузов, два из которых предназначены для обработки крупногабаритных грузов (в том числе и автомобилей), и два - для приема экспресс-отправлений.

Международный аэропорт Шереметьево - крупнейший российский аэропорт по объемам пассажирских и грузовых перевозок, взлетно- посадочных операций и площади аэровокзального комплекса. Маршрутная сеть Шереметьево составляет более 200 направлений. Пассажиропоток аэропорта по итогам 2016 г. составил 33,65 млн пассажиров (+7,6% к 2015 г.), объем перевозок грузов - 231,25 тыс. т (+29,8%), почты - 11,67 тыс. т (+14,6%).