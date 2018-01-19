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ПАО "НМТП" возглавил рейтинг грузовых терминалов России в 2017 году

Экономика и бизнес Транспорт
19 января, 15:01 UTC+3

По итогам года 10 крупнейших стивидорных компаний перевалили 359,74 млн тонн грузов

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МОСКВА, 19 января./ТАСС/. Грузооборот морских портов РФ по итогам 2017 года увеличился на 9% по сравнению с показателем 2016 года, до 786,97 млн тонн.

На основании данных Ассоциации морских торговых портов ТАСС составил рейтинг стивидорных компаний России. Лидирующую строчку рейтинга, как и в 2016 году, занимает ПАО "НМТП" (порт Новороссийск) c показателем перевалки - 77,61 млн тонн, рост на 4,7%. Доля перевалки грузов компанией составляет 10% совокупного грузооборота морских портов РФ.

© ТАСС
© ТАСС

На втором месте находится ООО "Приморский торговый порт" (порт Приморск) с оборотом 57,61 млн тонн (-10,6%). Третью позицию рейтинга занимает АО "КТК-Р" (порт Новороссийск) - 55,11 млн тонн (+24,4%).

ОАО "Ростерминалуголь" (порт Усть-Луга) по итогам года поднялось с 9 на 6 позицию, перевалив 25,03 млн тонн (+38,6%), ООО "Невская трубопроводная компания" (порт Усть-Луга) - с 5 на 4 - 32,74 млн тонн (+8,6%).

ООО "Транснефть - Порт Козьмино" (порт Восточный) опустилось с 4 на 5 позицию, перевалив 31,71 млн тонн (-0,4%), АО "Восточный порт" (порт Восточный) - с 6 на 7 - 23,22 млн тонн (-1,5%), АО "Усть-Луга Ойл" (порт Усть-Луга) - с 7 на 8 - 19,93 млн тонн (-5,8%), АО "Дальтрансуголь" (порт Ванино) - с 8 на 9 - 19,39 млн тонн (-1%).

По итогам 2017 года наибольший рост перевалки грузов отмечен в следующих компаниях: АО "Балт Нафта" (порт Калининград) - в 3,8 раза, до 599,2 тыс. тонн, ОАО "Анадырьморпорт" ППК Беринговский (порт Беринговский) - в 4 раза, до 213,7 тыс. тонн, ЗАО "Балтийская нефтеперевалочная компания" (порт Калининград) - в 2,8 раза, до 339,5 тыс. тонн, СФ ООО "АВАЛ" "СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ "АВЛИТА" (порт Севастополь) - в 2,5 раза, до 583,7 тыс. тонн.

© ТАСС
© ТАСС

Наибольшее снижение грузооборота показали стивидорные компании: ООО "Русмарин форвардинг" (Большой порт С-Петербург) - на 96,7%, до 13,1 тыс. тонн, ЗАО "Простор ДВ" - на 84,7%, до 12,2 тыс. тонн, ООО СК "Стрелецкое" (порт Астрахань) - на 71,6%, до 42,1 тыс. тонн, ООО "КГС-МОЛ" (порт Темрюк) - на 67,6%, до 126,5 тыс. тонн.

По итогам 2017 года 10 крупнейшими стивидорными компаниями РФ перевалено 359,74 млн тонн грузов, что составляет 46% всего грузооборота морских портов России и превышает показатель 2016 года на 4,7%.

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