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Global Ports лидирует среди холдингов России по контейнерообороту в 2017 году

Экономика и бизнес Транспорт
19 января, 16:17 UTC+3

Контейнерооборот за отчетный период составил 1,37 млн TEU

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МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Контейнерооборот холдинга Global Ports, на долю которого приходится до 29,7% (-2,4 пр.п. относительно 2016 года) совокупного контейнерооборота РФ, по итогам 2017 года составил 1,37 млн TEU (+6,9% к 2016 году).
Согласно данным Ассоциации морских торговых портов РФ, на основании которых ТАСС подготовил рейтинг, АО "Первый контейнерный терминал" (ПКТ), входящее в холдинг Global Ports, нарастило перевалку контейнеров на 15,3%, до 553,82 тыс. TEU, ООО "Восточная стивидорная компания" (ВСК) - на 23%, до 370,75 тыс. TEU, ООО "Моби Дик" - на 7,8%, до 167,58 тыс. TEU. Контейнерооборот ОАО "Петролеспорт" (ПЛП) сократился на 22,1%, до 205,99 тыс. TEU, ОАО "Усть-Лужский Контейнерный терминал" - на 9,8%, до 74,13 тыс. TEU. Доля ПЛП в структуре холдинга сократилась на 5,6 пр.п., до 15%. Доля ВСК увеличилась на 3,5 пр.п., до 27%.

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Контейнерооборот Группы Сумма за отчетный период вырос на 29,9%, до 1,06 млн TEU. Доля холдинга от общего контейнерооборота РФ составила 22,9% (+2,5 пр.п.). Контейнерооборот ОАО "Владивостокский МТП" (ВМТП) вырос на 41,8%, до 467,95 тыс. TEU, ПАО "НМТП" - 20,9%, до 191,36 тыс. TEU, ООО "Балтийская стивидорная компания" (БСК) - 50,3%, до 156,74 тыс. TEU, АО "НЛЭ" - 9%, до 241,6 тыс. TEU. В структуре холдинга НЛЭ потеряла 4,4 пр.п., до 22,8%.
Совокупный контейнерооборот холдинга UCL Port увеличился на 17,3%, до 665,06 тыс. TEU. Доля холдинга в структуре контейнерооборота РФ составила 14,4% (+0,2 пр.п.). Рост перевалки контейнеров ЗАО "Контейнерный терминал Санкт-Петербург" (КТСП) составил 15,4%, до 643,75 тыс. TEU, ОАО "Морской порт Санкт-Петербург" - 161,5%, до 21,31 тыс. TEU.

ООО "НУТЭП", входящее в холдинг Delo Ports, по итогам года нарастило перевалку контейнеров на 30%, до 303,63 тыс. TEU. Доля холдинга составила 6,6% контейнерооборота РФ (+0,7 пр.п.). Прочими контейнерными терминалами РФ перевалено 1,22 млн TEU, рост к 2016 году - 11%, доля - 26,5%. Детальная информация представлена в таблице.
Как ранее сообщал ТАСС, в конце 2017 года стало известно, что один из основных акционеров холдинга Global Ports - компания Transportation Investments Holding Limited (осуществляет деятельность под брендом "Н-Транс") продает 30,75% акций Global Ports группе "Дело". Предполагается, что продажа завершится к концу апреля 2018 года. Эксперты в отрасли считают, что доля холдинга Delo Ports в связи с приобретением 30,75% акций Global Ports может вырасти с 6,6% до 15,5% от общего контейнерооборота РФ. Global Ports потеряет около 9 пр.п., с 29,7% до 20,6%.

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