Большой порт Санкт-Петербург возглавил рейтинг по перевалке сухих грузов в 2017 году

МОСКВА, 22 января./ТАСС/. Морские порты РФ по итогам 2017 года перевалили 372,94 млн тонн сухих грузов, что на 11,1% превышает показатель 2016 года. Совокупный грузооборот портов составил 722,01 млн тонн грузов (+9%).

На основании данных Ассоциации морских торговых портов ТАСС составил рейтинг портов и стивидорных компаний России по перевалке сухих грузов.

По итогам 2017 года лидирующую позицию среди портов занимает Большой порт Санкт-Петербург с показателем 46,25 млн тонн (+9,9%). Среди стивидорных компаний первое место заняла ПАО "НМТП" с оборотом 29,47 млн тонн (+15,2%).

Развернуть Рейтинг стивидорных компаний России по перевалке сухих грузов © ТАСС Рейтинг стивидорных компаний России по перевалке сухих грузов © ТАСС

Порт Усть-Луга, нарастив перевалку сухих грузов на 27,7%, до 39,42 млн тонн, поднялся с 4 позиции рейтинга по итогам 2016 года на 3, опередив порт Восточный с оборотом 36,78 млн тонн (+2,7%). Порт Кавказ поднялся с 7 на 6 позицию, перевалив 22,62 млн тонн (+9,8%). Порт Ростов-на-Дону по итогам 2017 года вошел в топ-10, нарастив перевалку сухих грузов на 20,5%, до 11,05 млн тонн, что позволило порту подняться с 12 позиции на 10. Порт Керчь, занимавший в 2016 году 10 позицию, вышел из топ-10.

Стивидорная компания ОАО "Ростерминалуголь" (порт Усть-Луга) по итогам года поднялась на 2 позицию с 4, увеличив перевалку сухих грузов на 38,6%, до 25,03 млн тонн. ЗАО "Контейнерный терминал Санкт-Петербург" в 2016 году находилось на 9 позиции рейтинга. В отчетном периоде, нарастив перевалку сухих грузов на 26,3%, до 8,99 млн тонн, компания поднялась на 7 позицию. АО "Балтийский Балкерный терминал" (порт Санкт-Петербург) поднялось с 13 позиции на 8 с оборотом 7,93 млн тонн (+20,7%). ООО "Морская дирекция" (порт Кавказ) - с 12 на 9 - 7,26 млн тонн (+4%).

ОАО "Восточный порт" (порт Восточный) опустилось со 2 позиции на 3, перевалив 23,22 млн тонн (-1,5%), ЗАО "Дальтрансуголь" (порт Ванино) - с 3 на 4 - 19,39 млн тонн (-1%), ОАО "Ванинский МТП" (порт Ванино) - с 7 на 10 - 7,19 млн тонн (-10,6%). ОАО "Морской порт Санкт-Петербург" и АО "Торговый порт Посьет", занимавшие в 2016 году 8 и 10 позиции соответственно, в 2017 году вышли из топ-10.

Развернуть Рейтинг морских портов России по перевалке сухих грузов © ТАСС Рейтинг морских портов России по перевалке сухих грузов © ТАСС

Наибольший рост перевалки сухих грузов по итогам года показали порты: Беринговский - в 4 раза, до 213,7 тыс. тонн, Кандалакша - в 2 раза, до 1,63 млн тонн, Зарубино - на 72%, до 189,1 тыс. тонн, а также стивидорные компании: ООО "Экспедитор" (порт Азов) - в 9,5 раза, до 320,8 тыс. тонн, ПАО "Находкинский СРЗ" (порт Находка) - в 4,2 раза, до 117,8 тыс. тонн, ОАО "Анадырьморпорт" ППК Беринговский (порт Беринговский) - в 4 раза, до 213,7 тыс.тонн.

Наибольшее снижение перевалки отмечено в портах: Диксон - на 66,2%, до 7,9 тыс. тонн, Охотск - на 59,3%, до 59,8 тыс. тонн, Феодосия - на 40,8%, до 82,2 тыс. тонн, а также в стивидорных компаниях, таких как: ООО "КГС-МОЛ" (порт Темрюк) - на 73,7%, до 96,2 тыс. тонн, ООО СК "Стрелецкое" (порт Астрахань) - на 72,9%, до 40,2 тыс. тонн, ЗАО "Простор ДВ" (порт Советская Гавань) - на 84,7%, до 12,2 тыс. тонн.

По итогам 2017 года первой десяткой портов перевалено 282,51 млн тонн сухих грузов (+10,8%), что составляет 75,8% совокупного объема. Первой десяткой стивидорных компаний перевалено 154,11 млн тонн (+9,6%), что составляет 41% общей перевалки сухих грузов.