Третий этап реконструкции аэропорта в Норильске не потребует ограничений перевозок

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Ограничение пассажироперевозок не потребуется на время третьего этапа реконструкции аэропорта Алыкель на севере Красноярского края, сообщил в понедельник журналистам и.о. вице-премьера регионального правительства Юрий Лапшин.

"Перевозки будут осуществляться теми типами воздушных судов, к которым жители Норильского промышленного района привыкли - комфортабельными самолетами типа Boeing 737. Никаких ограничений по количеству мест в текущем году не будет. Билеты уже в свободной продаже. Всех желающих авиакомпании в этом году перевезут", - сообщил Лапшин.

Лапшин уточнил, что реконструкция аэропорта в этом году пройдет с 3 июня по 22 сентября. Как сообщил старший вице- президент "Норникеля" Сергей Батехин, рейсы по направлению Норильск-Красноярск и Норильск-Москва будет осуществлять компания NordStar (дочерняя структура "Норникеля"), по направлению Норильск-Новосибирск - S7. "По всем остальным направлениям будут осуществляться чартерные рейсы. В том числе чартерами будут доставлять детей в Анапу и другие города", - добавил он.

По словам Батехина, компания NordStar готова перевести 135-140 тыс. пассажиров, S7 - 30 тыс. человек. "Но если будет дополнительный спрос, мы готовы вводить дополнительные рейсы", - отметил он.

О реконструкции аэропорта

Реконструкция норильского аэропорта Алыкель началась в 2016 году, на время работ самолетам была доступна полоса в 2,5 км, что позволило не ограничивать перевозки пассажиров и грузов. В 2017 году работы велись на участке взлетно- посадочной полосы длиной более 1 км, воздушные суда типа Boeing в этих условиях приземляться не могли, поэтому их заменили самолетами малой авиации. Календарный период реконструкции полосы - с 1 июня по 15 сентября.

Работы ведутся в течение трех летних сезонов, их планируется завершить в сентябре 2018 года. Финансирование ведется в рамках федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)", 9,6 млрд рублей на ее реализацию направил федеральный бюджет, 3 млрд рублей - компания "Норникель".

Норильск расположен за Северным полярным кругом, транспортное сообщение города с внешним миром осуществляется через авиаперевозки. Он является самым северным городом в мире среди городов с населением более 100 тыс. человек (в Норильске живут около 180 тыс. жителей).