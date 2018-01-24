Группа "Аэрофлот" в 2017 году увеличила перевозку пассажиров на 15,4%

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Группа "Аэрофлот" (в нее входят "Аэрофлот", "Россия", "Победа", "Аврора") увеличила перевозку пассажиров в 2017 году на 15,4% по сравнению с 2016 годом - до 50,1 млн пассажиров. Об этом говорится в сообщении компании.

"За 12 месяцев 2017 года группа "Аэрофлот" перевезла 50,1 млн пассажиров, что на 15,4% превышает результат предыдущего года", - отмечается в сообщении.

"Аэрофлот", в частности, перевез 32,8 млн пассажиров (+13,3%). Процент занятости пассажирских кресел по группе "Аэрофлот" увеличился на 1,4 процентного пункта по сравнению с предыдущим годом и составил 82,8%, по компании показатель увеличился на 0,5 п.п. - до 81,8%.

"В декабре 2017 года группа "Аэрофлот" перевезла 3,8 млн пассажиров, что на 9,6% превышает результат за декабрь 2016 года, - сообщает "Аэрофлот". - Количество перевезенных пассажиров авиакомпанией "Аэрофлот" в декабре 2017 года составило 2,6 млн человек, увеличившись на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года".

За 2017 год парк группы "Аэрофлот" увеличился на 40 воздушных судов - до 325 самолетов.