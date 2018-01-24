Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.01:
$ 56.39
€ 69.45
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Группа "Аэрофлот" в 2017 году увеличила перевозку пассажиров на 15,4%

Экономика и бизнес Транспорт
24 января, 16:50 UTC+3

За год удалось перевезти 50,1 млн пассажиров

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Группа "Аэрофлот" (в нее входят "Аэрофлот", "Россия", "Победа", "Аврора") увеличила перевозку пассажиров в 2017 году на 15,4% по сравнению с 2016 годом - до 50,1 млн пассажиров. Об этом говорится в сообщении компании.

"За 12 месяцев 2017 года группа "Аэрофлот" перевезла 50,1 млн пассажиров, что на 15,4% превышает результат предыдущего года", - отмечается в сообщении.
"Аэрофлот", в частности, перевез 32,8 млн пассажиров (+13,3%). Процент занятости пассажирских кресел по группе "Аэрофлот" увеличился на 1,4 процентного пункта по сравнению с предыдущим годом и составил 82,8%, по компании показатель увеличился на 0,5 п.п. - до 81,8%.

"В декабре 2017 года группа "Аэрофлот" перевезла 3,8 млн пассажиров, что на 9,6% превышает результат за декабрь 2016 года, - сообщает "Аэрофлот". - Количество перевезенных пассажиров авиакомпанией "Аэрофлот" в декабре 2017 года составило 2,6 млн человек, увеличившись на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года".
За 2017 год парк группы "Аэрофлот" увеличился на 40 воздушных судов - до 325 самолетов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
В Москве построят новые линии наземного метро
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Использование российского флага болельщиками на ОИ-2018 официально не запрещено
2
Су-57 начал полеты с новейшим оружием на борту
3
Грызлов заявил, что ПАСЕ не понимает или не желает понимать природу кризиса в Донбассе
4
МВД рассмотрит предложение Союза автошкол о переэкзаменовке водителей с истекшими правами
5
Родченков дал в CAS показания, противоречащие его заявлениям в New York Times
6
Семья фигуриста Букина в шоке от решения МОК о недопуске спортсмена на Игры
7
Эрдоган: Турция положит конец играм возле своих границ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама