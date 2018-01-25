"Аэрофлот" занес в черные списки около 3,5 тысяч пассажиров с 2006 года

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" занесла во внутренний список авиадебоширов около 3,5 тыс. пассажиров с 2006 года, сообщил на пресс-конференции в "Российской газете" заместитель генерального директора ПАО "Аэрофлот" по правовым и имущественным вопросам Владимир Александров. Речь идет о списке, который компания ведет самостоятельно, "Аэрофлот" на данный момент не может применить санкции к таким пассажирам.

"Мы ведем учет с 2006 года, порядка 3,5 тыс. человек в этом списке. В том числе, 40, которые совершили тяжелые нарушения", - сообщил Александров.

Такой список не нужно путать с черными списками, внутренние списки авиадебоширов нужны исключительно в управленческих целях, добавил он.

"Эти люди ни коем образом не пострадают от введения нового закона (вводящего официальные черные списки пассажиров - прим. ред.), закон не имеет обратной силы. Это нужно для того, чтобы руководство понимало на что способен тот или иной нарушитель. - сообщил Александров. - Будем максимально стараться сделать так, чтобы этот пассажир был максимально спокоен".

Закон об авиадебоширах

Президент РФ Владимир Путин 5 декабря подписал закон, по которому авиакомпании смогут составлять черные списки пассажиров, нарушивших порядок на борту самолета. Закон вступит в силу по истечении 180 дней со дня его официального опубликования, в июне 2018 года.

Согласно новому закону, перевозчик сможет запрещать дебоширам летать своими рейсами в течение одного года. В свою очередь, пассажир из черного списка будет иметь право летать авиарейсами данной компании лишь в случае наличия ряда причин, которые должны быть документально подтверждены. Он также имеет право обжаловать в суде включение в черный список.

Включение пассажира в черный список будет осуществляться на основании вступившего в законную силу постановления о назначении ему административного наказания за совершение на борту воздушного судна из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств. Авиаперевозчик обязан будет исключить пассажира из черного списка через один год. Он также должен будет в письменной форме уведомить авиадебошира как о внесении его в реестр, так и о случаях, при которых ему не может быть отказано в перелете.