Афганский экспорт переориентируется с портов Пакистана на иранский Чабахар

КАБУЛ, 6 февраля. /ТАСС/. Афганистан переориентировал 80% своих экспортных отправок с порта Карачи (Пакистан) на иранские порты Бандар-Аббас и Чабахар, сообщает Asia Times.

Согласно публикации, эта тенденция обусловлена в значительной мере резким увеличением Пакистаном ввозных пошлин осенью прошлого года на товары афганского экспорта, такие как свежие и сушеные фрукты, мрамор и гранит.

Тем временем два месяца назад заработала первая очередь порта Чабахар в Иране, расположенного в 100 километрах от пакистанского порта Гвадар. Индия уже осуществила через порт поставку в Афганистан нескольких партий пшеницы.

Индия инвестирует в проект строительства порта Чабахар $500 млн. Предполагается, что в будущем порт будет обслуживать всю внешнюю торговлю Афганистрана, объем которой оценивается в $5 млрд. Также через порт пройдет маршрут международного транспортного коридора Север-Юг (INSTC), который откроет Индии доступ к рынкам в Центральной Азии.

Также с целью развития товарообмена между двумя странами Афганистан открыл для Индии второй воздушный коридор.

Тем временем, торговля между Пакистаном и Афганистаном сократилась в текущем финансовом году на 2 млрд долларов, с 2,5 млрд долларов до примерно $500 млн.

В октябре Пакистан повысил импортные пошлины на ввоз из Афганистана свежих и сушеных фруктов, мрамора, гранита до 4 раз.