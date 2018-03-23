Железные дороги стран Балтии запустят контейнерный поезд по маршруту Шештокай-Рига-Таллин

РИГА, 23 марта. /ТАСС/. Железные дороги стран Балтии договорились о создании первого совместного интермодального контейнерного поезда "Amber Train" по маршруту Шештокай - Рига - Таллин в рамках рабочей встречи руководителей Латвийской, Литовских и Эстонской железных дорог, следует из сообщения, опубликованного на сайте ГАО "Latvijas dzelzcels".

Для подготовки конкретного предложения и создания маршрута контейнерного поезда будет создана рабочая группа, в которую войдут представители всех трех сторон. Первое заседание рабочей группы запланировано уже на конец марта.

ГАО "Latvijas dzelzcels" управляет железнодорожной инфраструктурой публичного пользования и предприятием концерна "Latvijas dzelzceļs". В концерн входят шесть дочерних обществ: АО "LatRailNet" - предприятие, устанавливающие инфраструктурные тарифы и распределяющие мощности сети; оператор грузовых и международных пассажирских перевозок ООО "LDZ CARGO"; предприятие по строительству и содержанию инфраструктуры ООО "LDZ infrastruktura"; предприятие по ремонту и содержанию подвижного состава ООО "LDZ ritosa sastava serviss"; охранное предприятие ООО "LDZ apsardze", а также логистическое предприятие ООО "LDZ Logistika".