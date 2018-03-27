Компания Alibaba установила первый в Китае вендинговый автомат по продаже автомобилей

ПЕКИН, 27 марта. /Корр. ТАСС Зоя Русинова/. Китайский интернет-гигант Alibaba совместно с американским автопроизводителем Ford запустила в работу в Гуанчжоу (провинция Гуандун, Южный Китай) первый в КНР автомат по продаже автомобилей, работающий по принципу вендинговой машины. Об этом во вторник сообщило Центральное телевидение Китая.

"Процесс приобретения автомобиля станет таким же простым, как покупка банки колы", - отметил Юй Вэй, глава интернет-площадки Tmall.com - дочернего предприятия Alibaba, реализующего проект.

По его словам, в двадцатиметровом вендинговом автомате, представляющем собой многоуровневую площадку, представлено более 40 моделей автомобилей, выпускаемых под маркой Ford, в том числе - Explorer SUV, Mustang, Edge и Everest. Для осуществления покупки необходимо выбрать среди представленных понравившуюся машину, отметить ее в специальном мобильном приложении TMall.com, оплатить счет (или 10% от стоимости при покупке в кредит) и забрать автомобиль из аппарата. Согласно плану проекта, в случае рассрочки платежа оставшаяся часть суммы выплачивается клиентом ежемесячно с помощью китайской системы Alipay.

Отмечается, что потенциальные покупатели могут также взять автомобиль для проведения тест-драйва сроком на три дня. Механизм выбора транспортного средства аналогичен покупке и осуществляется через мобильное приложение. Пользователю необходимо дополнительно указать предполагаемое время поездки и сделать селфи: перед спуском автомобиля встроенная в вендинговый аппарат система распознавания лиц идентифицирует клиента и таким образом подтверждает его онлайн-заказ.

Как отмечают авторы проекта, для полноценного функционирования аппарата необходимо решить ряд организационных моментов. Так, например, выдача номерных знаков на приобретенный новаторским способом автомобиль не регламентирована законом.

Как сообщили представители Alibaba, в будущем подобные автоматы будут установлены в Пекине и Ханчжоу (административный центр провинции Чжэцзян, Восточный Китай). Время их ввода в эксплуатацию не уточняется.

Сам себе продавец

Мнения экспертов относительно системы самообслуживания при покупке транспортного средства разделились. По информации Центрального телевидения, некоторые опасаются, что вендинговые аппараты "крадут" рабочие места и таким образом "оказывают негативное влияние на рынок труда Поднебесной". Другие, наоборот, отмечают, что подобная система "наконец-то избавит от назойливых консультантов в автосалонах и позволит покупателем сконцентрироваться на самостоятельном выборе".

Опыт установки вендинговых машин по продаже автомобилей существует и в других странах мира. В 2015 году подобный автомат был установлен впервые в американском городе Нэшвилл: на пятиуровневой торговой площадке было выставлено 20 моделей транспортных средств. В 2017 году 15-метровый автомат появился и в Сингапуре: там на продажу было представлено 60 машин различных марок.