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Чистая прибыль "ТрансФин-М" по МСФО за 2017 год возросла на 10%

Экономика и бизнес Транспорт
27 марта, 15:48 UTC+3

Согласно отчету, совокупный доход компании за 2017 год составил 1,65 млрд рублей, доход от операционной аренды вырос на 49%, до 1,7 млрд рублей

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ТАЛЛИН, 27 марта. /ТАСС/. Чистая прибыль ПАО "ТрансФин-М" по МСФО за 2017 год по сравнению с прошлым годом выросла на 10% и составила 1,6 млрд рублей, следует из отчета компании.
"Размер собственных средств "ТрансФин-М" с учетом накопленной прибыли по итогам 2017 года составляет 22 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Согласно отчету, совокупный доход компании за 2017 год составил 1,65 млрд рублей, доход от операционной аренды вырос на 49%, до 1,7 млрд рублей, нераспределенная прибыль выросла на 24%, до 6,24 млрд рублей. Инвестиции в лизинг/аренду по итогам 2017 года выросли на 9% и составили 113,5 млрд рублей. Активы компании увеличились на 16% и составили 150 млрд рублей.

"Трансфин-М" - одна из ведущих компаний на рынке лизинга РФ. Компания учреждена в 2005 г. НПФ "Благосостояние", одним из крупнейших российских негосударственных пенсионных фондов. По итогам 2016 г. лизинговый портфель "Трансфин-М" составил 277 млрд руб. Парк компании насчитывает более 56 тыс. грузовых вагонов и 131 пассажирский.

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