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Где отдохнуть на Кавказе: семь идей для туриста

Общество Туризм и отдых
9 июня, 19:52 UTC+3

Всем, кто хочет провести отпуск не только с удовольствием, но и с пользой, — о том, что ни в коем случае нельзя пропустить, отправляясь на Кавказ

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Ингушетия. Вид с перевала Цей-Лоам

Ингушетия. Вид с перевала Цей-Лоам

© Сергей Фадеичев/ТАСС

На Северном Кавказе есть все: морское побережье, горные хребты; популярные многолюдные курорты и заповедные уголки, куда еще не ступала нога массового туриста; современные отели и санатории советской постройки. Мы расскажем об уврекательных приключениях, которые ожидают приезжающих на Кавказ

Встретить рассвет на Каспии

Морской сезон дагестанцы открывают в июне. И если температура воды в Каспийском море чуть ниже 25 градусов — ноют, что холодно, и ждут, когда она прогреется до 27. А еще капризные махачкалинцы считают свои пляжи недостаточно чистыми и предпочитают отдыхать на пляжах в Каспийске, Манасе, Избербаше, где берег застроен отелями и санаториями.

Но даже если 24 градуса для вас действительно холодно и вода кажется не такой прозрачной, как в Красном или Средиземном море, на Каспий стоит отправиться хотя бы потому, что здесь безумно красивые рассветы. Солнце встает из-за моря, и в ясную погоду это поистине великолепное зрелище. Учтите, что время восхода в июне и в августе различается. Но его всегда можно погуглить.

Поймать форель в озере Кезеной-Ам

Озеро находится в горах на границе Дагестана и Чечни. Как и большинство горных озер Кавказа, Кезеной-Ам овеян тайнами, мифами и легендами.

Отдыхать тут лучше с середины лета, когда солнце прогревает воду. Правда, выше 17−18 градусов температура на поверхности воды обычно не поднимается. Здесь обитает эйзенамская форель — мелкая и крупная, больше 1 кг весом. Но учтите, рыбачить можно не по всему озеру, а в специально отведенных местах. Если вы путешествуете "дикарем", с палаткой, вам нужна дагестанская сторона озера. А для семейного отдыха в гостиничном номере выбирайте чеченскую сторону. Собираетесь сюда летом — побеспокойтесь заранее о местах в отеле.

Взобраться на вершину Большого Кавказского хребта 

Если вы любитель активного отдыха, добро пожаловать в Ингушетию. Республика такая маленькая, что объехать ее всю можно за несколько дней. Зато эмоций и заряда энергии, полученной от поездки, с лихвой хватит на несколько месяцев. В горах Ингушетии обязательно посетите средневековые крепости и башни. Здесь этого добра много: Вовнушки, Цори, Фуртоуг, Эрзи, Таргим, Эгикал, Хамхи. На быстрый осмотр башен можно потратить один день, а более обстоятельное их изучение займет время.

Если вы в хорошей спортивной форме и у вас закаленная "дыхалка", поднимитесь на главную ингушскую гору — Столовую. Восхождение обычно занимает целый день. Зато за ваши старания вы будете вознаграждены прекрасными видами Большого Кавказского Хребта. Путешествуя по Ингушетии в конце июня — начале июля, посетите станицу Нестеровскую. В это время как раз плодоносит тутовая роща. И вообще, это прекрасное место, где можно отдохнуть от городской суеты.

Покормить оленя в Теберде

Предпочитаете тихий семейный отдых? Тогда вам в Теберду — излюбленное место отдыха советских партийных деятелей, а они, как известно, в таких делах толк знали.

Что смотреть? Всё! Горы, леса, реки, водопады, озера, а также знаменитые аланские храмы Х века и Астрофизическую обсерваторию в Нижнем Архызе.

Дышать чистым воздухом и наслаждаться природой. Кстати, воздух тут целебный. Из-за гор в долине задерживаются фитонциды — биологически активные вещества, производимые реликтовыми соснами и разными луговыми травами. Потому воздух над Тебердой — это огромный природный ингалятор. Тем из вас, кто любит животных, но ненавидит зоопарки, рекомендуем посетить Тебердинский биосферный заповедник. В нем на территории почти 8 гектаров под открытым небом обитают несколько десятков представителей кавказской фауны. К некоторым животным, например к оленям, можно приближаться и даже кормить их.

Об остальных идеях читайте в полной версии материала на сайте Это Кавказ.

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