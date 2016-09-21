Реконструкцию аэропорта в Кызыле планируют завершить к маю 2017 года. Строители уже проложили новую взлетно-посадочную полосу длиной 1,5 км, сообщил глава Тувы Шолбан Кара-оол.

"Готово 1,5 тыс. м новой взлетно-посадочной полосы (ВПП) нашего аэропорта. Предстоит проложить еще 1,2 тыс. м. Идем по графику. По словам специалистов, ВПП соответствует международным стандартам и станет одной из лучших в России, - сказал глава республики. - Светосигнальное оборудование начнем устанавливать в следующем году, как только потеплеет. И к маю 2017 года планируем полностью завершить реконструкцию".

Шолбан Кара-оол отметил, что уже в следующем году аэропорт Кызыл сможет принимать большегрузные самолеты. "Однозначно у нас будут прямые рейсы в Москву. Сейчас на эту полосу уже могут садиться те самолеты, которые выполняют рейсы в Иркутск, Красноярск, Новосибирск. Этим воздушным судам достаточно 1,2 тыс. м., а у нас готовы 1,5 тыс. м. Самое главное - наш аэропорт начинает оживляться. Очень хочу, чтобы пассажиропоток увеличился. Это совершенно иной облик экономики, надо этим грамотно воспользоваться", - добавил глава Тувы.

Реконструкция аэропортового комплекса в Кызыле ведется в рамках Плана социально-экономического развития Республики Тыва на 2015-2025 годы, утвержденного правительством РФ. Проектом предусмотрено финансирование из федерального бюджета в объеме 1,49 млрд руб., предназначенных для реконструкции ВПП, рулежных дорожек и перронов. На ремонт объектов аэропортового комплекса из бюджета республики направлено 218,5 млн руб.

Как сообщили в пресс-службе главы Тувы, в апреле 2016 года по распоряжению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева аэропорт Кызыл вошел в список аэропортов федерального значения. В 2008-2009 годах он находился на грани банкротства. По инициативе Шолбана Кара-оола аэропорт перешел сначала в региональную, а затем в федеральную собственность, что позволило сохранить имущество предприятия и специалистов.