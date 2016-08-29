Авиакомпания "Оренбуржье" запускает четыре новых региональных рейса из Кольцово

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 августа./ТАСС/. Авиакомпания "Оренбуржье" запускает четыре новых региональных рейса из международного екатеринбургского Кольцово, сообщили в пресс-службе аэропорта в понедельник.

"Авиакомпания "Оренбуржье" открывает четыре новых рейса из аэропорта Кольцово в Ханты-Мансийск, Советский, Тюмень и Ижевск. Рейсы будут выполняться до конца зимней навигации на самолетах L-410. Прямые полеты в города западной Сибири другими авиакомпаниями уже были доступны пассажирам Кольцово, а рейс в Ижевск станет новым в расписании", - сообщили в пресс-службе.

Также там отметили, что полеты в Ханты-Мансийск начнут выполняться с 5 сентября, а в город Советский можно будет улететь 1 сентября. "В Тюмень и Ижевск самолеты будут делать по три рейса в неделю", - добавили в Кольцово, не уточнив старт полетов.

Международный аэропорт Кольцово - один из крупнейших региональных воздушных портов России по объемам пассажирских перевозок, входит в холдинг "Аэропорты Регионов". Пассажирам аэропорта доступны более 120 направлений полетов рейсами порядка 50 российских и международных авиакомпаний. В 2015 году услугами аэропорта воспользовались 4,2 млн пассажиров.