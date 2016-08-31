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Новый логистический центр за 1,3 млрд рублей запустят в 2017 году в Тюменской области

Новости Урала
31 августа, 9:37 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 31, августа. /ТАСС
Площадь объекта составит 30 тыс. кв. м
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Новый логистический центр площадью около 30 тыс. кв. м и общим объемом инвестиций около 1,3 млрд рублей начнет работу во второй половине 2017 года в Тюменской области. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора области.

"Начата реализация нового проекта по строительству логистического центра в областной столице в районе Лесобазы. Площадь этого объекта составит 30 тыс. кв. м, объем инвестиций порядка 1,3 млрд рублей, регион получит почти 500 новых прямых и смежных рабочих мест. Завершение проекта планируется во второй половине 2017 года", - приводит пресс-служба слова генерального директора управляющей компании "Индустриальные парки Тюменской области" Андрея Саносяна, на территории которой реализуется проект.

В пресс-службе отметили, что в планах регионального правительства есть еще несколько крупных проектов в сфере логистики. "Общий потенциал региона порядка 250-300 тыс. кв. м общей площади таких проектов. Пока приоритетная территория для их реализации - площадка "ДСК 500" (деревообрабатывающее предприятие - прим. ТАСС) - она уникальна с точки зрения расположения, инфраструктуры, готовности. Там мы планируем получить в совокупности до 2 тыс. дополнительных рабочих мест для нашей области, а также, кроме крупных новых логистических центров, запустить связанные с этим сервисные проекты - хостелы, общепит и небольшие производства в привязке к логистике", - добавил Саносян.

В начале этого года в Тюменском районе около села Гусево заработал новый логистический центр площадью 50 тыс. кв. м с объемом инвестиций порядка 2 млрд рублей, построенный при поддержке властей. По данным пресс-службы правительства региона, всего в инвестиционном портфеле региона - более 300 инвестпроектов на сумму, превышающую 1,5 трлн рублей. По информации областного департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства, к 2021 году в Тюменской области будет создано порядка 50 тыс. рабочих мест.

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