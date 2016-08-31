Три авиакомпании подали заявки на выполнение чартеров в Турцию из Екатеринбурга

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Три авиакомпании подали заявки на выполнение чартеров в Турцию из екатеринбургского аэропорта Кольцово. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил пресс-секретарь аэропорта Дмитрий Тюхтин.
"Три авиакомпании подали заявку на выполнении чартерных рейсов в Турцию. Какие это авиакомпании, я пока сказать не могу", - отметил он.
По данным источника ТАСС в авиационной отрасли региона, заявки подали компании "Россия", "Икар" и Azur Air. "Чартеры, возможно, полетят уже на следующей неделе, регулярность рейсов - один раз в 7-10 дней", - сказал источник.
Ранее официальный представитель Росавиации сообщил ТАСС, что чартерные рейсы в Турцию пока планируют выполнять три авиакомпании - "Азур Эйр", "Северный ветер" и "Ай Флай". Первые пассажирские чартерные рейсы в Турцию будут выполнены 3 сентября авиакомпаниями "Азур Эйр" и "Ай Флай". С 4 сентября к чартерным полетам приступает авиакомпания "Северный ветер".
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 28 августа 2016 года подписал постановление об отмене запрета на чартерные воздушные перевозки между Россией и Турцией. Чартерное авиасообщение с Турцией было закрыто в РФ с конца октября 2015 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский бомбардировщик, осуществлявший задание в рамках антитеррористической операции в небе над Сирией, Россия ввела тогда ряд ограничительных мер в отношении товаров и услуг из Турции.