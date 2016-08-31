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Спасатели эвакуировали 25 жильцов многоквартирного дома на Урале из-за угрозы взрыва газа

Новости Урала
31 августа, 15:48 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 31, августа. /ТАСС
В Миассе 50-летний мужчина заполнил бытовым газом свою квартиру и начал кричать, что устроит взрыв
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ЧЕЛЯБИНСК, 31 августа. /ТАСС/. Спасатели эвакуировали в среду жителей многоквартирного дома в городе Миассе Челябинской области из-за угрозы взрыва бытового газа. Об этом ТАСС сообщила начальник пресс-центра Поисково-спасательной службы региона Эльмира Гарипова.

"В 12:10 мск на пульт дежурного поступило сообщение о том, что в городе Миассе в одном из многоквартирных домов 50-летний мужчина заполнил бытовым газом свою квартиру и начал кричать, что устроит взрыв. На место происшествия прибыли сотрудники Миасского поисково- спасательного отряда, газовики, полиция, скорая. Они перекрыли газ и вывели 25 находившихся в доме жильцов на улицу", - сказала собеседница агентства.

После этого полицейские по специальной лестнице проникли в квартиру угрожавшего. "Его задержали и передали медикам. На текущий момент угрозы взрыва нет", - добавила Гарипова.

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