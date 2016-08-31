Блок центрифуг нового поколения для разделения изотопов урана запущен на УЭХК

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Четвертый технологический блок газовых центрифуг девятого поколения для разделения изотопов урана запущен на Уральском электрохимическом комбинате (УЭХК, г. Новоуральск Свердловской области) - крупнейшем в мире предприятии по обогащению урана. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

"Новый технологический блок оснащен более производительными по сравнению с функционирующими в УЭХК центрифугами. Данное оборудование в четыре раза производительнее по сравнении с предыдущим поколением. И мы первые в мире начали использовать именно центрифуги такого типа", - сказали корреспонденту ТАСС в пресс-службе.

В УЭХК эксплуатируются уже три новых блока центрифуг девятого поколения: первый был запущен в декабре 2013 года, второй - в апреле 2015 года, третий - в начале декабря 2015 года. "Пуск четвертого блока центрифуг девятого поколения осуществлен в рамках комплексной программы модернизации Уральского электрохимического комбината. Кроме основного оборудования, модернизированы системы энергообеспечения, контроля, управления и аварийной защиты", - отметили в пресс-службе.

Также, по данным предприятия, на УЭХК из технологической цепочки полностью выведены газовые центрифуги пятого поколения: они заменены машинами более современных поколений.

УЭХК - крупнейшее в мире предприятие по обогащению урана, занимает 48% промышленных мощностей разделительного уранового производства в России. Входит в состав Топливной компании "ТВЭЛ" Госкорпорации "Росатом".