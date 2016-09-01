Четыре человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля с КамАЗом в Югре

Мэрия Омска приобретет в лизинг 63 единицы техники для ремонта дорогСибирь 1 сентября, 9:31
Двойная поддержкаПФР 1 сентября, 9:24
Председатель cвердловского Законодательного cобрания поздравила земляков с Днем знанийНовости партнеров 1 сентября, 9:20
Помощник президента РФ: налоги в России повышать не надоЭкономика и бизнес 1 сентября, 9:18
Памятный знак, посвященный городам воинской славы, появится на Поклонной гореМосква 1 сентября, 9:18
Пассажиры задержанного почти на сутки рейса Новосибирск - Тунис пожаловались в прокуратуруСибирь 1 сентября, 9:15
Компенсация за заботуПФР 1 сентября, 9:12
Свердловский министр спорта поставил на победу 200 школьников в матче против ФК "Урал"Новости Урала 1 сентября, 9:08
Страховая или накопительная?ПФР 1 сентября, 9:05
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Четыре человека погибли в результате ДТП в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО - Югра). Об этом сообщили в окружном УМВД России.
"Около 6 утра (04:00 мск) на 723 км автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск произошло столкновение двух автомашин. По предварительным данным, водитель Toyota Camry выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем КамАЗ. В результате произошедшего 4 мужчин в легковом автомобиле скончались на месте, один с травмами доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении ведомства.
В настоящее время на месте происшествия работают полицейские. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.