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Четыре человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля с КамАЗом в Югре

Новости Урала
1 сентября, 8:23 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 1, сентября. /ТАСС
ДТП произошло на 723 км автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Четыре человека погибли в результате ДТП в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО - Югра). Об этом сообщили в окружном УМВД России.

"Около 6 утра (04:00 мск) на 723 км автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск произошло столкновение двух автомашин. По предварительным данным, водитель Toyota Camry выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем КамАЗ. В результате произошедшего 4 мужчин в легковом автомобиле скончались на месте, один с травмами доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время на месте происшествия работают полицейские. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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