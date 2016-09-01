Четыре человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля с КамАЗом в Югре

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Четыре человека погибли в результате ДТП в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО - Югра). Об этом сообщили в окружном УМВД России.

"Около 6 утра (04:00 мск) на 723 км автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск произошло столкновение двух автомашин. По предварительным данным, водитель Toyota Camry выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем КамАЗ. В результате произошедшего 4 мужчин в легковом автомобиле скончались на месте, один с травмами доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время на месте происшествия работают полицейские. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.