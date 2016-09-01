На Южном Урале откроется первый филиал Детского областного технопарка в конце месяца

ЧЕЛЯБИНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Министерство образования и науки Челябинской области в конце сентября откроет первый филиал Детского областного технологического парка в городе Сатка. Об этом ТАСС сообщил министр образования и науки региона Александр Кузнецов.

"В конце сентября Министерство образования и науки Челябинской области в сотрудничестве с группой компаний "Магнезит" откроет в Сатке первый филиал Детского областного технологического парка", - сказал собеседник агентства.

Филиал представляет собой специально оборудованную лабораторию, на которой дети под руководством преподавателей смогут постичь азы современной металлургии. "Никто ребенка к реальной металлургической печи или к реальному механизму, конечно, там не подпустит. Цель лаборатории - моделирование производственных процессов", - отметил министр.

Посещать занятия в лаборатории могут все желающие школьники, которые уже начали изучать физику и химию. "Муниципалитет там небольшой, поэтому мест на занятиях хватит всем", - добавил Кузнецов.

Техническим творчеством должно заниматься не менее 25% школьников

Министерство образования Челябинской области до конца учебного года откроет в различных муниципалитетах еще 15 филиалов Детского областного технологического парка. "В том числе осенью появится агропромышленная лаборатория. Позже мы запустим лабораторию информационных технологий, радиотехники, прототипирования, технического моделирования, энергетики, автомобилестроения, архитектуры и строительства, легкой промышленности, машиностроения, робототехники и другие не менее интересные филиалы технопарка", - пояснил министр образования и науки региона.

Каждый из филиалов технопарка будет работать в сотрудничестве с современным промышленным предприятием. "Мы создаем единый технопарк, но с разнопрофильными филиалами, которые опираются на базовые предприятия муниципалитетов. Сейчас мы активно подбираем людей, которые, проводя занятия в лабораториях, смогут стимулировать детей к изучению новых технологий, начиная с уровня младшего школьника", - сказал Кузнецов.

Конечная цель Детского областного технопарка - повышение качества технологического и естественнонаучного образования. Детское техническое творчество как раз и формирует мотивацию ребенка к выбору последующей профессии, добавил министр.

По стране в целом детским техническим творчеством занимается только около 6% школьников. В Челябинской области этот показатель равен 12% (от общего числа 371 тыс. школьников). "Оптимально если будет 20-25%. За один год такого результата не добьемся, это перспектива до конца нынешнего десятилетия", - считает Кузнецов.

Детские технопарки создаются Минобрнауки РФ совместно с Агентством стратегических инициатив в рамках проекта "Новая модель системы дополнительного образования детей". Проект направлен на вовлечение максимального количества школьников в инженерно-конструкторскую и исследовательскую деятельность.

В Челябинской области на сегодняшний момент работает 3,5 тыс. образовательных организаций, в том числе 800 школ, 50 техникумов, 1,5 тыс. детских садов. В них обучаются 1 млн человек.