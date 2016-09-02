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Спрос уральских туристов на отдых в Болгарии за год увеличился на 250%Новости Урала 2 сентября, 13:10
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/.Спрос на туры в Болгарию среди уральских туристов за год увеличился на 250%. В этом году там отдохнули 16 тысяч жителей Урала, вылетавших на отдых в Болгарию из международного аэропорта Екатеринбурга Кольцово, сообщил сегодня исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.
"Спрос на туры в Болгарию за год вырос на 250%. В этом году там отдохнули 16 тысяч наших туристов, вылетавших в отпуск из Кольцово. Также Кипр, Тунис, Греция стали наиболее популярными местами отдыха жителей Урала в этом году", - сказал Мальцев на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.
По его словам, в этом году на Кипре отдохнули 32,5 тыс. человек. В прошлом году на этом направлении отдохнули 21,8 тыс. человек. "Увеличился спрос и на отдых в Тунисе: если в прошлом году было продано менее 1 тыс. билетов, то в этом - почти 30 тыс.", - сообщил Мальцев.
Он отметил, что Испания - наиболее популярное в прошлом у жителей Урала направление - в этом году "просело". "В 2014 году 21 тыс. туристов отдохнули в этой стране, в этом году количество отдыхающих сократилось до 7,2 тыс. человек. С чем это связано, пока непонятно. Предстоит анализировать само испанское направление", - сказал Мальцев.
По словам директора Уральской ассоциации туризма, в этом году жители Урала не забыли и о российских курортах. "Мы можем констатировать резкий рост интереса к Крыму и Краснодарскому краю. Мы наблюдаем увеличение количества купленных билетов по этим направлениям", - сказал Мальцев, не уточнив данных по внутреннему турпотоку. По его словам, они появятся позже.