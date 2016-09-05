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Российские ученые реконструировали череп гигантского пещерного льва, найденного на Урале

Новости Урала
5 сентября, 10:58 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 5, сентября. /ТАСС
Единственное в мире "кладбище" пещерных львов было обнаружено в пещере Иманай в прошлом году, там было найдено более 500 останков животного
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© ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Российские ученые реконструировали череп гигантского пещерного льва, останки которого были обнаружены в пещере Иманай в национальном парке "Башкирия" (Республика Башкортостан). Об этом сообщил на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС научный сотрудник Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН (УрО РАН) Дмитрий Гимранов.

"На основе обнаруженных фрагментов костей гигантского пещерного льва мы смогли собрать целый череп. Несомненно, это очень ценная находка, таких практически нет в мире. Пещера, в которой мы на протяжении двух лет проводили работы, до сих пор не докопана до конца, поэтому можно только предполагать, сколько ценного материала там еще находится", - сказал ученый.

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Как отметил в беседе с корреспондентом ТАСС старший научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН Павел Косинцев, восстановленный череп был собран из костей льва, обнаруженных в прошлом году. "По кусочкам специалисты склеивали мелкие и крупные фрагменты в течение этого года. Теперь наша главная задача состоит в подробном исследовании всех находок", - пояснил он.

По словам Гимранова, пещера Иманай представляет собой многослойный памятник. "Это говорит о том, что древний человек пребывал в ней не короткий промежуток времени, а посещал ее на протяжении тысяч лет. Археологами даже была замечена смена традиций обработки камня, то есть это еще и факт изменения культуры", - добавил он.

Единственное в мире "кладбище" пещерных львов было обнаружено в пещере Иманай в прошлом году. Тогда ученые обнаружили более 500 останков пещерных львов, который был примерно в 1,5 раза больше современного африканского. Кроме того, там же были обнаружены кости малого пещерного медведя и каменные орудия человека мустьерской эпохи. Этим летом раскопки продолжились, археологи собрали около 10 тыс. костей различных животных.

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