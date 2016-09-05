СК начал проверку по факту возгорания железнодорожно-строительного поезда на Урале

Нетаньяху рассматривает предложение о проведении в РФ переговоров с главой ПалестиныМеждународная панорама 5 сентября, 13:39
ГМИИ им. Пушкина запустил прогулки по музею в виртуальной реальностиКультура 5 сентября, 13:37
Вертолет Ми-8 авиакомпании "Ямал" совершил вынужденную посадку в ЯНАОНовости Урала 5 сентября, 13:28
Пассажиропоток на Керченской переправе в январе-августе вырос на 28%Транспорт 5 сентября, 13:25
Минобрнауки хочет ввести штрафы в 100-300 тыс. руб. за нарушения на экзамене для мигрантовОбщество 5 сентября, 13:19
Первые после возобновления чартеров с Турцией туры проданы за считанные дниОбщество 5 сентября, 13:15
Источник: в офисе группы компаний "Ренова" Виктора Вексельберга идут обыскиПроисшествия 5 сентября, 13:11
Люди в зоне паводка в Приморье жалуются на цены и недостаток продуктовПроисшествия 5 сентября, 13:02
Россия может присоединиться к заморозке добычи нефти в случае принятия такого решенияЭкономика и бизнес 5 сентября, 12:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Уральское следственное управление на транспорте СК РФ начало доследственную проверку по факту возгорания кабины транспортного модуля железнодорожно-строительного поезда в Курганской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"По предварительным данным, 3 сентября со станции Челябинск отправился железнодорожно-строительный поезд для проведения работ на станции Петропавловск Республики Казахстан. При следовании поезда по перегону Пьянково - Петухово произошло возгорание, предположительно из-за обрыва карданного вала универсального транспортного модуля. В результате пожара частично повреждена вторая кабина универсального транспортного модуля, полностью обгорела прицепленная к модулю щебнеочистительная машина, а также частично поврежден вагон-платформа", - сообщили в пресс- службе.
"По данному факту проводится доследственная проверка. В результате ЧП никто не пострадал", - добавили там.
Пожар был локализован пожарными бригадами МЧС России по городу Петухово. "В настоящее время устанавливается причина обрыва карданного вала и сумма причиненного ущерба в результате транспортного происшествия, а также проводятся другие проверочные мероприятия", - уточнили в пресс-службе.