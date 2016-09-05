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СК начал проверку по факту возгорания железнодорожно-строительного поезда на Урале

Новости Урала
5 сентября, 13:37 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 5, сентября. /ТАСС
В результате ЧП в Курганской области никто не пострадал
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Уральское следственное управление на транспорте СК РФ начало доследственную проверку по факту возгорания кабины транспортного модуля железнодорожно-строительного поезда в Курганской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"По предварительным данным, 3 сентября со станции Челябинск отправился железнодорожно-строительный поезд для проведения работ на станции Петропавловск Республики Казахстан. При следовании поезда по перегону Пьянково - Петухово произошло возгорание, предположительно из-за обрыва карданного вала универсального транспортного модуля. В результате пожара частично повреждена вторая кабина универсального транспортного модуля, полностью обгорела прицепленная к модулю щебнеочистительная машина, а также частично поврежден вагон-платформа", - сообщили в пресс- службе.

"По данному факту проводится доследственная проверка. В результате ЧП никто не пострадал", - добавили там.

Пожар был локализован пожарными бригадами МЧС России по городу Петухово. "В настоящее время устанавливается причина обрыва карданного вала и сумма причиненного ущерба в результате транспортного происшествия, а также проводятся другие проверочные мероприятия", - уточнили в пресс-службе.

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