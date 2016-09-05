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Более 100 фельдшерских пунктов начали продавать лекарства в уральских деревнях и селах

Новости Урала
5 сентября, 14:43 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 5, сентября. /ТАСС
Всего в этом году в Свердловской области по программе открыто 109 пунктов в небольших деревнях и селах региона
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© Владимир Смирнов/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Более 100 фельдшерско- акушерских пунктов (ФАП) получили лицензию на продажу лекарственных препаратов в небольших деревнях и селах Свердловской области. Об этом сообщил в понедельник на пресс- конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС член комитета Госдумы РФ по охране здоровья, председатель наблюдательного совета НП "Уральский биомедицинский кластер" Александр Петров.

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"Полгода назад были внесены изменения в закон по продаже лекарственных препаратов в фельдшерских пунктах. Если ранее это было запрещено, то сейчас запрет отменен на ряд лекарственных средств. Всего в этом году в Свердловской области по программе открыто 109 пунктов в небольших деревнях и селах региона", - сказал он.

Петров также пояснил корреспонденту ТАСС, что перед получением лицензии на продажу специалисты должны пройти обучение по хранению и продаже препаратов. "Программа не завершена, эти пункты еще будут открываться, ведь в отдаленных небольших населенных пунктах жители не могут обеспечить себя медикаментами", - добавил собеседник агентства.

По данным областного Минздрава, в частности, ФАПы уже осуществляют продажу препаратов в селах Знаменское, Ключики, а также в поселках Зюзельский и Северка. Всего в области функционирует порядка 600 ФАПов.

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