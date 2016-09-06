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Следствие допросило 16 участников и более 30 свидетелей стрельбы в Екатеринбурге

Новости Урала
6 сентября, 9:50 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 6, сентября. /ТАСС
В результате происшествия два человека погибли и семь пострадали
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Следственного комитета РФ допросили порядка 16 участников и более 30 свидетелей стрельбы в цыганском поселке в Екатеринбурге, в результате которой два человека погибли и семь пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Свердловской области.

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"В следственную группу включены 19 следователей областного СК и следователи-криминалисты СК РФ. Установлены 16 лиц, которые прибыли к дому по улице Депутатской в целях выяснения отношений с местным жителем на семи автомашинах. Все из указанных граждан, кроме не способных участвовать в следственных действиях в связи с состоянием здоровья, уже допрошены. У находящихся в больницах лиц произведены выемки одежды, сотовых телефонов, изъятых пуль, получены образцы для сравнительного исследования", - говорится в сообщении ведомства.

По данным СУ СК по региону, в рамках дела уже проведены 12 осмотров места происшествия, семь осмотров автомобилей и семь выемок. "Допрошены более 30 свидетелей из числа жителей прилегающего к месту преступления района, сотрудников медицинских организаций, иных лиц. В отношении получивших телесные повреждения в ходе конфликта лиц назначены 13 судебно-медицинских экспертиз, а также судебные криминалистические (баллистические) экспертизы", - добавили в СК.

Как ранее сообщал ТАСС, конфликт произошел вечером 3 сентября. По данным СК, в правоохранительные органы Ленинского района Екатеринбурга поступило сообщение о том, что в частном секторе у дома по улице Депутатская неизвестный произвел выстрелы в нескольких человек. В результате происшествия девять пострадавших в возрасте от 17 до 34 лет были доставлены в больницы города. Несмотря на предпринятые врачами меры, двое из пострадавших (27 и 18 лет) скончались в реанимации.

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