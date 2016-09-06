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Бывшие узники концлагерей бесплатно посетят премьеру оперы Вайнберга "Пассажирка" на Урале

Новости Урала
6 сентября, 10:59 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 6, сентября. /ТАСС
Екатеринбургский театр оперы и балета готов выделить до ста мест для членов Свердловской областной ассоциации бывших узников гетто и нацистских лагерей
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Бывшие узники концлагерей смогут бесплатно побывать на премьере оперы Моисея Вайнберга "Пассажирка" о судьбе заключенных Освенцима. Премьера пройдет в Екатеринбурге с 15 по 18 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Екатеринбургского театра оперы и балета.

"Театр готов выделить до ста мест для членов Свердловской областной ассоциации бывших узников гетто и нацистских лагерей в премьерном блоке спектаклей с 15 по 18 сентября. Посещение для бывших узников и сопровождающих их лиц будет бесплатным. Тех, кто не сможет побывать на премьере, мы готовы принять на благотворительной основе в течение 105-го театрального сезона", - сказал директор театра Андрей Шишкин.

Всего ассоциация бывших узников насчитывает 300 членов, однако некоторым из них состояние здоровья уже не позволяет прийти в театр. "Низкий поклон всем этим людям за то, что они дожили до сегодняшнего дня, пройдя ужасы концлагерей, и являются для нас не просто живыми свидетелями истории, но примером стойкости, мужества и силы духа", - добавил Шишкин.

Екатеринбургский театр оперы и балета 15 сентября открывает новый театральный сезон российской премьерой оперы Моисея Вайнберга "Пассажирка". В основе либретто - воспоминания Зофьи Посмыш, бывшей заключенной Освенцима.

Проект Вайнберга "Пассажирка"

Международный проект "Моисей Вайнберг. Возвращение. "Пассажирка" объединит Екатеринбург, Москву и Варшаву. Уникальность российской премьеры в том, что впервые постановка Вайнберга превращается в масштабный международный музыкально-театральный, научный, общекультурный и гуманистический проект, состоящий из нескольких этапов. Договоренность о совместной постановке между Екатеринбургским театром оперы и балета и Институтом Адама Смита в Варшаве была достигнута в июле 2015 года.

Презентация прошла в ноябре 2015 года на международной конференции в Москве. В апреле в Екатеринбурге артисты Свердловского театра драмы показали инсценировку первоисточника оперы - радиопьесы Зофьи Росмыш "Пассажирка из каюты 45", прошли концерты, где исполнили Восьмую симфонию Вайнберга "Цветы Польши". В мае прозвучали произведения Шостаковича и Чайковского, перекликающиеся с сюжетом "Пассажирки". А накануне премьеры в Екатеринбурге откроется кинофестиваль "Музыка Вайнберга в кино".

Моисей (Мечислав) Вайнберг родился в 1919 году в Варшаве, окончил Варшавскую консерваторию как пианист. В 1939 году, в самом начале Второй мировой войны, переехал из Польши в СССР. Все его родственники были депортированы и погибли в концлагере Травники. Во время войны он познакомился и более тридцати лет дружил с Дмитрием Шостаковичем.

Вайнберг - автор 22 симфоний, 7 опер, 8 концертов, многочисленных камерных произведений, музыки к кинофильмам, спектаклям, мультфильмам, в том числе к картинам "Укротительница тигров", "Летят журавли", "Тегеран-43", "Афоня", "Каникулы Бонифация" и "Винни-Пух". Он получил звания Народный артист РСФСР, Лауреат Государственной премии СССР.

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