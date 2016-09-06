Чиновники Челябинской области нецелевым образом потратили 4,7 млн рублей бюджетных денег

ЧЕЛЯБИНСК, 6 сентября. /ТАСС/. Чиновники Челябинской области нецелевым образом израсходовали 4,7 млн рублей бюджетных денег за первое полугодие 2016 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам проверок Контрольно-счетной палаты региона.

"Как сообщил губернатору Борису Дубровскому председатель Контрольно-счетной палаты области Сергей Комяков, в первом полугодии 2016 года в ходе проверок было выявлено девять фактов нецелевого использования бюджетных средств на общую сумму 4,7 млн рублей; 959 фактов недополучения неналоговых доходов от использования государственного и муниципального имущества на общую сумму 78 млн рублей. В целом, как подчеркнул Сергей Комяков, порядок цифр соответствует уровню прошлого года", - пояснили в пресс-службе.

Зачастую финансовые ошибки, которые делают в органах исполнительной власти и местного самоуправления, связаны не со злоупотреблениями, а с некомпетентностью сотрудников, отсутствием необходимых знаний, отметили там. "На сегодняшний день устранены факты нецелевого использования средств на сумму 4,3 млн рублей, в том числе возмещено средств в бюджет на сумму 2,8 млн рублей. Судебными органами вынесено три постановления о наложении на виновных административных штрафов на сумму 60 тыс. рублей", - добавили в пресс-службе.