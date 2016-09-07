Прокуратура проводит проверку по факту стрельбы во дворе одной из свердловских школ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга проводит проверку по факту стрельбы во дворе городской школы № 49. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

"Прокуратура организовала проверку по факту инцидента вблизи школы № 49, расположенной в Екатеринбурге. По предварительной информации, в понедельник, 5 сентября, ученик девятого класса вблизи образовательного учреждения выстрелил предварительно из пневматического пистолета в учениц данной школы", - сказали в ведомстве.

В ходе проверки сотрудники прокуратуры установят обстоятельства произошедшего, опросят родителей ученика, принесшего пистолет в школу, и родителей пострадавших детей. "Кроме того, будут опрошены сотрудники администрации школы, дана оценка обеспечению безопасности жизни и здоровья детей в образовательном учреждении", - пояснили там.

По словам замруководителя пресс-службы свердловской полиции Нины Пелевиной, в настоящее время подразделение по делам несовершеннолетних УМВД РФ по Екатеринбургу проводит проверку по данному факту. "По предварительным данным, "опасную" игрушку школьнику подарил родственник. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение", - пояснила собеседница агентства.