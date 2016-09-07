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Российские ученые изучат влияние климата на дикоросы на Ямале за последние 400 лет

Новости Урала
7 сентября, 13:33 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 7, сентября. /ТАСС
Ранее во время экспедиции ученые обнаружили в регионе около 200 видов высших растений, в том числе редкие
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Российские ученые изучат влияние климатических изменений на численность дикоросов в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Об этом ТАСС сообщил ведущий научный сотрудник кафедры криософии Тюменского государственного университета (ТюмГУ), доктор биологических наук Станислав Арефьев.

"В ходе экспедиции, которая проходила в рамках программы комплексного исследования Гыданского полуострова, мы акцентировали внимание на дикоросах - морошка, голубика, черника, красная смородина и жимолость, численность которых изменилась в связи с переменой климатических условий. Этот район - один из наиболее выраженных центров глобального потепления, поэтому мы будем анализировать все полученные данные, чтобы провести оценку ресурсов дикоросов за последние 300-400 лет", - сказал он.

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По словам Арефьева, во время экспедиции ученые обнаружили около 200 видов высших растений, в том числе редкие виды - ястребинку тазовскую и калужницу плавающую. "Мы исследовали зону лесотундры района, широтно-зональный профиль протяженностью 155 км от южной границы Тазовского района до поселка Тазовский. Также мы собрали гербарий, который сейчас обрабатывается специалистами. Кроме того, специалисты взяли около 300 образцов деревьев и кустарников для дендрохронологического анализа, после проведения которого будут определены природные условия, которые были в регионе сотни лет назад", - пояснил ученый.

Ямало-Ненецкий автономный округ расположен в северной части Западно-Сибирской равнины и граничит с Ненецким автономным округом, Республикой Коми, с Ханты-Мансийским автономным округом, с Красноярским краем. Вся территория ЯНАО отнесена к Арктической зоне РФ, больше половины расположено за Полярным кругом.

В этом году на Ямале наблюдалась необычайно теплая для Крайнего Севера погода, температура воздуха достигала 35 градусов. По словам ученых, аномальная жара привела к тому, что глубина сезонного протаивания вечной мерзлоты оказалась на 10 см больше, чем в прошлом - это привело к образованию оврагов, появлению новых озер и в целом к изменению тундрового ландшафта.

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