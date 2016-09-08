Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.09:
$ 64.38
€ 72.4
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Челябинская стройкомпания оштрафована на 50 тыс. руб. за невыплату 3,6 млн руб. зарплаты

Новости Урала
8 сентября, 11:17 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 8, сентября. /ТАСС
По данным из открытых источников, "ПромСтрой" является подрядчиком застройщика проблемного челябинского микрорайона "Академ Riverside" - компании "Гринфлайт"
Материал из 1 страницы

ЧЕЛЯБИНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Центрального района города Челябинска оштрафовала на 50 тыс. рублей строительную компанию "ПромСтрой" за невыплату 3,6 млн рублей заработной платы 65 уволенным работникам. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

"Прокуратура Центрального района города Челябинска проверила соблюдение трудового законодательства в ООО "ПромСтрой". Проверкой установлено, что с июня по август 2016 года компанией прекращены трудовые отношения с 65 работниками, но в нарушение требований трудового законодательства выплата окончательного расчета в последний день работы не произведена. Общая сумма задолженности составляет свыше 3,6 млн рублей. В связи с этим ООО "ПромСтрой" привлечено к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ, в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей", - пояснили в пресс-службе.

Смотрите также
Челябинский губернатор потребовал ускорить достройку микрорайона "Академ Riverside"

Кроме того, прокуратурой генеральному директору "ПромСтроя" внесено представление с требованием незамедлительно принять меры к погашению задолженности по заработной плате. Рассмотрение акта прокурорского реагирования находится на контроле в прокуратуре района.

По данным из открытых источников, "ПромСтрой" является подрядчиком застройщика проблемного челябинского микрорайона "Академ Riverside" - компании "Гринфлайт", в отношении которой в Арбитражный суд Челябинской области подан иск о банкротстве.

Ранее ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры сообщал, что в Челябинске строительная компания "Гринфлайт" привлекла свыше 9,2 млрд руб. более чем 4 тыс. дольщиков для строительства 29 домов. Сроки ввода в эксплуатацию 17 домов были перенесены, а строительство одного дома законсервировано. Перенос сроков по 10 домам осуществлялся неоднократно, по 14 домам степень готовности составляет менее 30%.

В 2012 году компания ввела 220 тыс. кв м жилья, в 2013 году - 210 тыс. кв м, в текущем году планируется 280 тысяч кв. м.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
11
"Автомобилист" победил "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата КХЛ
8
Российские ученые изучат состав металла древнего кинжала, найденного на Урале
4
Сотрудники Екатеринбургского зоопарка выходили малыша пумы в детском инкубаторе
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава ПКР поблагодарил белоруса, пронесшего флаг РФ на открытии Паралимпиады
2
СМИ: Россия может принять "Евровидение" вместо Украины
3
Белорусские спортсмены пронесли флаги России на церемонии открытия Паралимпиады-2016
4
Израильский истребитель нанес удар по сирийским позициям в Эль-Кунейтре
5
Премьер Армении подал в отставку
6
СМИ: теннисистка Дьяченко подозревается в участии в договорном матче
7
"Белый лебедь" России преодолеет систему ПРО
Темы дня
Реклама