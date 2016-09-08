Челябинская стройкомпания оштрафована на 50 тыс. руб. за невыплату 3,6 млн руб. зарплаты

ЧЕЛЯБИНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Центрального района города Челябинска оштрафовала на 50 тыс. рублей строительную компанию "ПромСтрой" за невыплату 3,6 млн рублей заработной платы 65 уволенным работникам. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

"Прокуратура Центрального района города Челябинска проверила соблюдение трудового законодательства в ООО "ПромСтрой". Проверкой установлено, что с июня по август 2016 года компанией прекращены трудовые отношения с 65 работниками, но в нарушение требований трудового законодательства выплата окончательного расчета в последний день работы не произведена. Общая сумма задолженности составляет свыше 3,6 млн рублей. В связи с этим ООО "ПромСтрой" привлечено к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ, в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей", - пояснили в пресс-службе.

Кроме того, прокуратурой генеральному директору "ПромСтроя" внесено представление с требованием незамедлительно принять меры к погашению задолженности по заработной плате. Рассмотрение акта прокурорского реагирования находится на контроле в прокуратуре района.

По данным из открытых источников, "ПромСтрой" является подрядчиком застройщика проблемного челябинского микрорайона "Академ Riverside" - компании "Гринфлайт", в отношении которой в Арбитражный суд Челябинской области подан иск о банкротстве.

Ранее ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры сообщал, что в Челябинске строительная компания "Гринфлайт" привлекла свыше 9,2 млрд руб. более чем 4 тыс. дольщиков для строительства 29 домов. Сроки ввода в эксплуатацию 17 домов были перенесены, а строительство одного дома законсервировано. Перенос сроков по 10 домам осуществлялся неоднократно, по 14 домам степень готовности составляет менее 30%.

В 2012 году компания ввела 220 тыс. кв м жилья, в 2013 году - 210 тыс. кв м, в текущем году планируется 280 тысяч кв. м.